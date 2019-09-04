Бюллетени напечатаны, списки избирателей проверены, участки оснащены всем необходимым. Избирательная система страны готова к Единому дню голосования 8 сентября, заявила в среду глава ЦИК Элла Памфилова на последнем перед выборами заседании комиссии. В списки избирателей включены более 56 миллионов человек, это почти половина граждан России, обладающих активным избирательным правом.

"Избирательная система готова по всем параметрам - и по безопасности, и по оснащенности участков", - заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Выборы разного уровня - их почти шесть тысяч - пройдут во всех 85 регионах. Лишь одна кампания из этого числа - федерального уровня, это довыборы четырех депутатов Госдумы в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. Остальные почти шесть тысяч кампаний - регионального и муниципального уровня. Наиболее крупные выборы - губернаторские, они проходят в 16 регионах, включая Санкт-Петербург. Наиболее резонансные - в Мосгордуму. Жителям Севастополя и Крыма также предстоит выбрать парламентариев. По данным ЦИК, почти 90% кандидатов, выдвинутых на выборах разного уровня, успешно прошли стадию регистрации. "Эта кампания отличается беспрецедентно низким уровнем отказов в регистрации", - отметила Элла Памфилова.

На кону - 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей. Побороться за эти места решили 118 583 кандидата, из них более 27 тысяч - самовыдвиженцы. "Отказ в регистрации получили только 6%. Оставшиеся 5% - это те, кто не представил документов либо отказался участвовать в компании по личным причинам, либо выбыл по иным причинам", - пояснила Элла Памфилова. Таким образом, 8 сентября в избирательные бюллетени будут включены 105,6 тысячи кандидатов, или 89% от числа выдвинутых, добавила она.

Высокий процент регистрации способствовал росту конкуренции на выборах. Так, на одно губернаторское кресло претендуют в среднем пять человек, на мандат в региональном заксобрании - восемь человек, а на довыборах в Госдуму "конкурс" еще выше - девять претендентов на место.

Москва переходит на "цифру"

В этом году жители 20 регионов, где выбирают губернаторов и депутатов Госдумы, смогут проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве. Их всего 30 в разных районах столицы. Записаться на них можно было, подав через портал госуслуг заявление о включении в списки избирателей по месту фактического пребывания. Среда была последним днем, когда избиратели могли подать такие заявления. По состоянию на утро 4 сентября поступило 2037 обращений.

Элла Памфилова уточнила, что порядок работы цифрового участка будет такой же, как и обычно, на них имеют право присутствовать наблюдатели от партий и кандидатов. Внедрение цифровых участков - первый этап цифровизации выборов. Процесс рассчитан на три года и будет реализован в три этапа. "В этом году - 30 участков, в следующем году - 3,5 тысячи, к 2021 году - пять тысяч участков", - рассказала глава ЦИК.

Еще один технологичный эксперимент проводит Мосгоризбирком в ходе выборов в столичный парламент. Жители трех округов смогут проголосовать дистанционно, через интернет. "Это абсолютно добровольно, - подчеркнула Элла Памфилова. - Электронное голосование является дополнительной возможностью для избирателей наравне с традиционным, человек может выбрать, таким или традиционным образом голосовать". При этом она отметила, что тайна голосования гарантирована в любом случае.

Девять сервисов для избирателей

В этом году Центризбирком в сотрудничестве с Минкомсвязи России запустил проект создания цифровых сервисов для участников выборов. На первом этапе решено было начать с девяти сервисов для избирателей. Восемь из них уже работают. Это информирование о включении в список избирателей, о выборах и референдумах, о кандидатах, об избиркомах, о факте подачи заявлений через систему "Мобильный избиратель" и прочее. Все эти данные доступны 50 млн обладателей личных кабинетов на портале госуслуг, а также на сайте ЦИК - кнопка "Цифровые сервисы" выведена на главную страницу сайта.

Недавно на портале госуслуг заработал восьмой сервис - граждане получили право подать в электронном виде заявление на голосование на дому по состоянию здоровья. Девятым станет информирование пользователей портала о результатах выборов на их участках, он будет доступен после подведения итогов.

За порядком присмотрят видеокамеры

Уже привычной избирательной процедурой стал запущенный всего два года назад в пилотном режиме "Мобильный избиратель". Граждане в ходе выборов президента РФ "распробовали" возможность голосовать, где удобно, внутри избирательного округа и активно пользуются ею уже второй год. По данным ЦИК, к среде было подано 235,5 тысячи заявлений.

Прижились и другие цифровые новинки. Более 80% участковых избирательных комиссий будут использовать QR-кодирование для защиты данных протоколов об итогах голосования. Почти восемь тысяч участков будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на них могут проголосовать до 15 млн избирателей.

Вдвое больше граждан - до 26 млн человек - могут реализовать свое избирательное право под присмотром видеокамер. Они будут работать на довыборах в Госдуму, а также еще в 54 регионах, где пройдут выборы губернаторов, депутатов заксобраний и в органы местного самоуправления. Почти 15 тысяч камер будет установлено на участках, еще более одной тысячи - в территориальных избиркомах.

Регионы готовы по всем параметрам

В нескольких регионах проходит досрочное голосование. В отдаленных и труднодоступных районах, а также на морских судах уже проголосовали порядка 11 тысяч человек. Элла Памфилова заверила, что в ЦИКе с пристрастием будут следить за процессом и не допустят нарушений.

В целом же, по ее оценке, регионы хорошо подготовились к Единому дню голосования. Избирательная система, заявила Элла Памфилова журналистам, "готова по всем параметрам" - и с точки зрения безопасности, и по оснащенности участков. "Бюллетени напечатаны, списки избирателей проверены, участки подготовлены", - сказала она.

За четыре дня до выборов Элла Памфилова пожелала коллегам "выдержки, терпения, умения держать удар". "Потому что ударов много, удары часто нечестные, недобросовестные, но я уверена, что мы справимся", - заявила глава ЦИК.

Кого будем выбирать

В Единый день голосования 8 сентября жителям, в частности, предстоит избрать:

- губернаторов 16 регионов;

- депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам;

- депутатов 13 региональных парламентов;

- мэров трех административных центров;

- депутатов 22 парламентов административных центров.

В общей сложности будет замещено 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей, большая часть из них - муниципального уровня