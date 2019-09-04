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04.09.2019 20:15
Рубрика: Спорт

Большинство решает

ЦСКА одержал волевую победу над "Ак Барсом"
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
Центральным матчем очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге стал поединок в Москве, где действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА принимал казанский "Ак Барс", трижды владевший этим трофеем. Успех праздновали армейцы - 3:2.
По ходу матча с "Ак Барсом" армейцам пришлось дважды отыгрываться. Фото: РИА Новости. По ходу матча с "Ак Барсом" армейцам пришлось дважды отыгрываться. Фото: РИА Новости.
По ходу матча с "Ак Барсом" армейцам пришлось дважды отыгрываться. Фото: РИА Новости.

"Красно-синие" начали защиту титула с обидного поражения от омского "Авангарда" и вторую подряд домашнюю неудачу позволить себе не могли. Тем более что в гости приехал Дмитрий Квартальнов. Когда-то он безуспешно пытался выиграть Кубок у руля ЦСКА, а теперь возглавил "барсов". Игра была принципиальной, к слову, не только для Квартальнова, но и для его визави Игоря Никитина, когда-то работавшего у Дмитрия Вячеславовича ассистентом, а в итоге добившегося большего. Но в итоге ключевую роль сыграл другой человек, для которого встреча стала особенной.

Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА смог порадовать своих поклонников первой ­победой в новом сезоне КХЛ

Три года Иржи Секач провел в Казани, где выиграл Кубок Гагарина. Этим летом он оказался в ЦСКА - чех стал одним из немногих новичков армейского клуба. Бывшей команде Секач забил дважды и с явным удовольствием. Сначала Иржи сравнял счет в концовке второго периода, а затем принес армейцам два очка, удачно подставив клюшку после броска Нестерова за минуту до сирены - 3:2. Примечательно, что ЦСКА дважды был вынужден отыгрываться. При этом все свои шайбы "красно-синие" забросили в большинстве. А Линден Вей сделал счет 2:2 и вовсе при игре в формате "пять на три".

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Отметим, что новоиспеченный обладатель Кубка Открытия омский "Авангард" одержал вторую подряд победу над топовым соперником. Как и с ЦСКА, с финским "Йокеритом" "ястребы" разобрались в гостях со счетом 3:1. И тоже забили третью шайбу в пустые ворота, когда оппонент пошел ва-банк и заменил голкипера на шестого полевого. Победным же стал гол Коди Франсона на 47-й минуте. Канадский защитник забросил уже третью шайбу в сезоне и возглавил список лучших бомбардиров Лиги.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Ак Барс" Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Авангард"
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