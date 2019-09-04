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04.09.2019 18:40
Рубрика: Спорт

На "харде" с характером

Гений и злодей мирового тенниса Даниил Медведев продолжает борьбу за титул на кортах US Open
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
Даниил Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, сумевшим пробиться в полуфинал турнира "Большого шлема". Накануне Даниил, посеянный на Открытом чемпионате США под пятым номером, обыграл 24-ю ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Теперь Медведев попробует продлить свою победную серию в матче с болгарином Григором Димитровым, который выбил из сетки самого Роджера Федерера.
Даниил Медведев проводит свой самый успешный "Большой шлем" в карьере. Хочется верить, что проблемы с бедром не помешают ему продолжить его победную серию. Фото: EPA. Даниил Медведев проводит свой самый успешный "Большой шлем" в карьере. Хочется верить, что проблемы с бедром не помешают ему продолжить его победную серию. Фото: EPA.
Даниил Медведев проводит свой самый успешный "Большой шлем" в карьере. Хочется верить, что проблемы с бедром не помешают ему продолжить его победную серию. Фото: EPA.

Несмотря на такой успех, в заголовках зарубежных СМИ россиянина называют не иначе как злодеем. Почему и какой же на самом деле Даниил Медведев?

Честно говоря, такой яркий, но не совсем лестный эпитет не из воздуха появился. Медведев решил "поиграть" с американской публикой. Во время матча третьего круга с испанцем Фелисиано Лопесом он был груб с бол-боем и поругался с судьей. Трибуны его освистали, а он показал зрителям средний палец. И все это, напомним, в Нью-Йорке.
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Чересчур эмоциональное и импульсивное поведение Медведева нельзя назвать чем-то для него необычным. В 2016 году на "Челленджере" в Саванне Даниила дисквалифицировали за расизм, когда он выразил недовольство действиями темнокожей женщины-арбитра. Обвинения в расизме, понятно, был притянуты за уши. Россиянин обещал быть аккуратнее в выражениях. Но в 2017-м на Уимблдоне Медведев сделал еще один некорректный и двусмысленный жест: не согласившись с решением арбитра, швырнул монеты в сторону судейской вышки. А в 2018-м в Майами "обменялся любезностями" с Стефаносом Циципасом. Хотя, справедливости ради, отметим, что тот конфликт спровоцировал как раз грек.

Но и россиянин не всегда может совладать с собой. Характер, тип нервной системы - да. А еще плохие привычки с детства. После победы над Вавринкой Медведев сам признался, что в 9 лет его кумиром был Марат Сафин. И вслед за ним он начал швырять ракетки. Тогда казалось, что это было очень круто. Но сейчас подобных срывов Даниил старается не допускать. Тем более что в обычной жизни россиянин не похож на скандалиста и бунтаря. Именно поэтому он работает с психологом, чтобы и на корте быть адекватным. Да и перед "наэлектризованной" нью-йоркской публикой игрок извинился, признав, что вел себя, как идиот.

Хотя эти его проявления по ходу матчей некоторым даже нравятся. Конечно же, Медведева поддержал главный скандалист Тура австралиец Ник Кирьос. Может, и не самый лучший пример. Но даже первая ракетка мира японка Наоми Осака назвала обращение Медведева к болельщикам на US Open самой прекрасной саркастической речью. "Вы болеете против меня и заряжаете меня на победу. Я куплю вам билеты, только приходите ко мне на матчи", - и это не заготовка в отличие от перебранок боксеров или бойцов ММА, это экспромт.

Поэтому тренер Медведева Жиль Сервара считает, что Даниил не злодей, а гений.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Порой гениев не понимают. Они совершенно другие, - приводит слова Сервары Reuters. - Но с Даниилом работать легко. Он достаточно умен и сам осознает, правильно поступает или нет. Да, ему нравится это делать. Конечно, если он продолжит в том же духе, то навлечет на себя больше неприятностей. Но я не могу сказать, что он перешел черту.

Зато определенный рубеж в своей теннисной карьере Медведев точно перешел. В этом сезоне он выиграл больше всех матчей - 44, проиграв 16. Рекорд по финалам тоже принадлежит ему - шесть, три из них шли один за другим. Два финала он выиграл, в том числе на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати. Победив Вавринку, он обеспечил себе как минимум четвертую строчку мирового рейтинга и квалифицировался на итоговый чемпионат года.

После того как в полуфинале Цинциннати Даниил одолел первую ракетку мира Новака Джоковича, Кирьос написал в своем "Твиттере": "Медведев - робот. Зверь. Его стабильность - из ряда вон. Он слишком хорош".

Сам Медведев связывает свой прогресс с изменением семейного положения. В сентябре 2018 года он женился на своей любимой девушке Дарье. Тогда его потолком было 35-е место в рейтинге ATP. Сейчас он в топ-5. Почти хрестоматийно: за каждым великим мужчиной стоит великая женщина.

Спорт Теннис US Open 2019
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