Депутаты Госдумы не поедут в Германию на встречу с Deutsche Welle

В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ оценили готовность Deutsche Welle к диалогу по данной теме. Однако депутаты настаивают на встрече именно в России.

Ранее телерадиокомпания Deutsche Welle ответила на запрос думской комиссии. По данным депутатов, в преддверии акций на сайтах зарубежных СМИ и некоторых посольств были опубликованы призывы к гражданам РФ участвовать в несанкционированных митингах.

Руководство телерадиокомпании, не согласившись с обвинениями, пригласило депутатов обсудить эту тему на встрече в Германии.

- Если к Немецкой волне пришло понимание, что необходим диалог, то мы это можем только приветствовать, - прокомментировал эту тему журналистам председатель комиссии Василий Пискарев. - Ведь отсутствие диалога приводит к конфликту.

Однако разговор должен проходить на российской территории, а не в Бонне или Берлине, как предложили в Deutsche Welle.

- Все вопросы, которые мы разбираем на комиссии, касаются России, а не Германии. И факты вмешательства были во внутренние дела нашей страны, а не Германии, - подчеркнул Пискарев.

"Достопримечательности немецких городов" депутаты осмотрят, "когда будет время и подходящая ситуация", иронично добавил он.