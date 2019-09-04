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04.09.2019 22:41
Рубрика: В мире

ДНР: Приглашение в состав СЦКК - попытка Киева втянуть РФ в конфликт

Очередной уловкой Киева назвали в ДНР предложение киевских властей о возвращении представителей РФ в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Настоящий мотив - втянуть Россию в конфликт в Донбассе, считает глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
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Напомним, ранее пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер предложила включить представителей РФ в работу СЦКК.

"Желание Киева вернуть представителей РФ в СЦКК - это очередной повод втянуть РФ как сторону конфликта, которой она не является, - передает РИА Новости слова Якубова. - Это очередная уловка украинской стороны".

Напомним, что ранее именно представители Украины создали условия, которые не позволяли представителям РФ в СЦКК вести полноценно мониторинг и выполнять все задачи совместного центра.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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