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04.09.2019 19:33
Рубрика: Экономика

Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города

Текст: Иван Пышечкин

В центре Москвы изменится схема движения на нескольких улицах из-за празднования Дня города с 5 по 9 сентября, сообщает пресс-служба ЦОДД.

В ночь с 7 на 8 сентября метро и МЦК в Москве будут работать без перерыва

Так, на три дня пешеходным станет участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного ряда. Проехать здесь на машине будет нельзя уже с 10 часов вечера четверга - это связно с подготовкой к празднику. Восстановят движение утром в понедельник. На это время закроют для автомобилей и некоторые прилегающие к Тверской переулки - Малый Гнездниковский, Глинищевский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, а также Тверской проезд.

В День Москвы будет установлен рекорд по хождению между небоскребами

Также сообщается, что в связи с проведением праздничного фейерверка 7 сентября в течение 20 минут (с 20:50 до 21:10) проехать будет нельзя по площади Васильевский Спуск, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и участкам примыкающих к нему набережных.

Некоторые улицы и участки улиц также перекроют в Ново-Переделкино, Северном Бутово, Зеленограде, Троицке и районе Московский. Подробно узнать обо всех ограничениях можно на Едином транспортном портале.

Экономика Транспорт Общественный транспорт День города Москвы
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