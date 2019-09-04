DW пригласила депутатов обсудить обвинения во вмешательстве в дела РФ

Немецкое издание Deutsche Welle ответило на запрос комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Руководство газеты отвергло обвинения и пригласило депутатов обсудить эту тему на встрече в Германии.

Напомним, что соответствующая комиссия была создана в Госдуме с той целью, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран. Возглавивший комиссию председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее сообщал, что парламентарии видят факты вмешательства в том числе в публикациях Deutsche Welle. Представители СМИ, а также дипломаты были приглашены на заседание комиссии.

Главы администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн ответил на думский запрос - текст письма был размещен сегодня на сайте нижней палаты российского парламента.

Хоффман заявил, что не видит возможности участвовать в работе комиссии. Однако от диалога наотрез не отказался. Представитель издания предложил главе комиссии самому приехать в Германию.

В письме, которое Хоффманн направил в Госдуму, утверждается, что Deutsche Welle "основывается на правилах объективного освещения событий", что "исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств".

- Для более детального обсуждения вопроса позвольте пригласить вас в Бонн или в Берлин на встречу с Генеральным директором Deutsche Welle, - обратился Хоффман к Пискареву.