DW пригласила депутатов обсудить обвинения во вмешательстве в дела РФ

Новости

Терапевт рассказала, на какие анализы не стоит тратить деньги 11:55
Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант 11:54
Моди стал писать в Twitter на русском 11:51
Новый Hyundai Solaris показал свой оскал до премьеры 11:43
В Московском зоопарке поселились три африканских страуса 11:39
СМИ: Ким Чен Ын может посетить Китай в октябре 11:39
Возглавляющий сборную России по волейболу Саммелвуо покинул "Кузбасс" 11:38
На Ставрополье выяснят обстоятельства смерти 14-летнего школьника 11:36
Валерий Лимаренко: Повысилась транспортная доступность Сахалина и Курил 11:35
Голодец: Россия является одной из стран-лидеров по образованию в искусстве 11:34
На Камчатке создадут курорт международного класса 11:34
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей 11:31
Сгоревшие в Сочи жилые дома оказались самостроями 11:31
В Пскове автомобиль снес остановку с пассажирами 11:30
Фото: Аскольд Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике 11:26
Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета в Воронеже 11:25
Исследование: В мировых СМИ преобладают плохие новости 11:24
Посольство: Россиянин отпущен с британского танкера в Иране 11:24
В Сочи муж задушил жену и спрятал тело на склоне горы 11:18
СК предъявил обвинение украинцу за нападение на посольство РФ в Киеве 11:15
Пьяный хабаровчанин выстрелил в игравших во дворе детей 11:12
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско 11:08
Названа самая читаемая книга августа у пассажиров подмосковных электричек 11:08
Популярная низкоуглеводная диета может быть опасна для печени 11:01
В омской школе на девочку упал кусок штукатурки 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
04.09.2019 11:04
Рубрика: Власть

DW пригласила депутатов обсудить обвинения во вмешательстве в дела РФ

Текст: Татьяна Замахина
Немецкое издание Deutsche Welle ответило на запрос комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Руководство газеты отвергло обвинения и пригласило депутатов обсудить эту тему на встрече в Германии.

Напомним, что соответствующая комиссия была создана в Госдуме с той целью, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран. Возглавивший комиссию председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее сообщал, что парламентарии видят факты вмешательства в том числе в публикациях Deutsche Welle. Представители СМИ, а также дипломаты были приглашены на заседание комиссии.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

Главы администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн ответил на думский запрос - текст письма был размещен сегодня на сайте нижней палаты российского парламента.

Хоффман заявил, что не видит возможности участвовать в работе комиссии. Однако от диалога наотрез не отказался. Представитель издания предложил главе комиссии самому приехать в Германию.

В письме, которое Хоффманн направил в Госдуму, утверждается, что Deutsche Welle "основывается на правилах объективного освещения событий", что "исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств".

- Для более детального обсуждения вопроса позвольте пригласить вас в Бонн или в Берлин на встречу с Генеральным директором Deutsche Welle, - обратился Хоффман к Пискареву.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Посольство РФ удивила позиция Болгарии в отношении исторической выставки
Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике