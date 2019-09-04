Джонсон заявил о возможности внеочередных выборов 15 октября

В Палату общин британского парламента могут быть назначены внеочередные выборы, если депутаты примут законопроект, позволяющий снова перенести дату Brexit, назначенную на 31 октября - будь то со сделкой или без нее. Это подтвердил премьер-министр Борис Джонсон, отвечая на вопросы парламентариев, передает The Guardian.

По словам Джонсона, в случае негативного для его планов исхода голосования он намерен объявить на 15 октября перевыборы в парламент.

Ранее Джонсон уже предложил Брюсселю провести 1 октября переговоры о перспективах сделки, возможность которой все еще рассматривается. Голосование, напомним, должно состояться в среду до 19.30 по местному времени в британском парламенте, где сегодня в течение всего дня выступает и участвует в дебатах глава правительства Соединенного королевства. При этом лидер лейбористов Джереми Корбин, которого ранее назвали "главой хунты, пытающейся помешать Brexit, намерен сегодня заблокировать попытку Джонсона назначить досрочные выборы.