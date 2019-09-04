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04.09.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал о закате эпохи доллара

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

- Доллар продолжает вести наступление, вернувшись к отметке в 67 рублей. Евро - напротив, сдает позиции, опускаясь четвертую сессию подряд.

Все происходящее сейчас с рублем можно назвать героической твердостью, ведь стоимость бивалютной корзины с прошлой пятницы выросла примерно на 0,2 процента, а нефть подешевела примерно на 8,6 процента. Но российская валюта держится из последних сил. Как ни удивительно, рубль не одинок в своей твердости против доллара. Другие крупные развивающиеся страны также в плюсе, включая турецкую лиру, южноафриканский ранд и так далее. Все это невзирая на проблемы в Аргентине, которым удалось обесценить песо на 35 процентов с начала года.

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При этом валюты развитых экономик проседают под гнетом собственных проблем: евро не выдерживает напора опасений перед рецессией Германии и политическим кризисом в Италии. Британский фунт страдает из-за микса политических и экономических трудностей... В этой обстановке обретают новую жизнь мысли о закате эпохи доллара. Однако чрезмерный оптимизм вокруг валют развивающихся рынков неуместен, а вся ситуация больше похожа на повторение сценария 2007 года. В то время, пока глобальный финансовый кризис созревал в недрах банковской системы, развивающийся рынок наслаждался притоком инвестиций в валюты стран с развивающимися рынками, в особенности - БРИКС, которые казались защищенной гаванью, в отличие от страдающих "ипотечной болезнью" США и пошатнувшейся банковской системы Британии.

Однако еще тогда второе полугодие 2008 года наглядно показало, что проблемы развитых стран больно бьют по финансам стран развивающихся. Причем российская экономика потеряла больше других, а рубль так и не вернулся к уровням, достигнутым летом того года.

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Напрашивается банальный вывод: валюты и рынки развивающихся стран неплохо чувствуют себя на отрезках бурного экономического роста во всем мире, однако не в состоянии выдержать смену экономических циклов.

Сейчас мало кто сомневается, что в США подходит к концу фаза экономического роста, которая берет свое начало в 2009 году. Однако многие рассматривают это как проблему самих Штатов, не предполагая, что они могут потянуть за собой весь мир прямиком в долговую яму.

Вполне естественно, что точную дату кризиса предсказать невозможно, поэтому нельзя с уверенностью указать и точку разворота доллара к росту. Однако мы вполне можем предвидеть, что такой сценарий начнет реализовываться довольно скоро. Стоит помнить о последствиях, которые могут оказаться более чем неприятными для российской валюты.

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В частности, кризис 2008 года обесценил рубль на 50 процентов. Если считать от минимумов, достигнутых парой "доллар-рубль" ранее этим летом, то подобный рост открывает дорогу в область выше 90 рублей за доллар.

И все же стоит помнить, что кризисы не похожи один на другой, поэтому важно обратить внимание еще вот на что. В случае проблем в США российская валюта рискует оказаться под еще большим давлением, чем доллар, даже если кризис будет родом из США. Произойдет так, поскольку развитые страны начнут репатриировать капитал для запуска собственных экономик, не взирая на доходность и показатели бюджета.

Пока мы не в этой точке, и рынки еще находятся в поисках доходности. Однако переход из текущей фазы на следующую может оказаться крайне внезапным.

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