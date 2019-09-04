Евросоюз откажется от украинских фруктов и овощей

В странах Евросоюза вступила в силу директива 2019/523,направленная на защиту от вредных карантинных организмов. В ее рамках будут ограничены поставки яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других овощей.

Не входящие в ЕС страны, включая и Украину, обязаны предоставить доказательства отсутствия на своей территории перечисленных вредных организмов, передает РИА Новости информацию плодоовощной ассоциации республики. Эти документы были направлены в Евросоюз, но ответа по ним так и не получено. Таким образом, импорт этой продукции будет приостановлен. Когда поставки возобновятся - неизвестно.

Запрет импорта одних только яблок серьезно ударит по агропрому республики. Потери могут достигнуть 15% экспортной выручки, то есть порядка 5 млн долларов.