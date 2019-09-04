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04.09.2019 23:14
Рубрика: В мире

Евросоюз откажется от украинских фруктов и овощей

В странах Евросоюза вступила в силу директива 2019/523,направленная на защиту от вредных карантинных организмов. В ее рамках будут ограничены поставки яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других овощей.

Монеты в честь томоса не пользуются спросом на Украине

Не входящие в ЕС страны, включая и Украину, обязаны предоставить доказательства отсутствия на своей территории перечисленных вредных организмов, передает РИА Новости информацию плодоовощной ассоциации республики. Эти документы были направлены в Евросоюз, но ответа по ним так и не получено. Таким образом, импорт этой продукции будет приостановлен. Когда поставки возобновятся - неизвестно.

Запрет импорта одних только яблок серьезно ударит по агропрому республики. Потери могут достигнуть 15% экспортной выручки, то есть порядка 5 млн долларов.

В мире экс-СССР Украина Международные организации Европейский союз Экономический кризис на Украине
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