Французская разведка усилит слежку за потенциальными террористами

Французские спецслужбы будут еще активнее наблюдать за теми, кто подвержен влиянию радикальных идей. Об этом пишет газета Le Figaro.

Печатное издание отмечает, что за последние пять лет власти на 32 процента увеличили финансирование подразделений, занимающихся разведывательной деятельностью. В прошлом году из бюджета было потрачено 2,6 миллиарда евро. Кроме того, с 2014 по 2017 годы количество сотрудников в антитеррористических подразделениях увеличилось на три тысячи человек.

Сейчас наибольшую сложность представляет поиск и мониторинг потенциально опасных граждан. В особом списке спецслужб уже почти 10 тысяч имен. Началась процедура по совмещению данных этого списка с другими подобными, например, списками лиц, владеющих лицензией на оружие.