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Рубрика: В мире

Французская разведка усилит слежку за потенциальными террористами

Французские спецслужбы будут еще активнее наблюдать за теми, кто подвержен влиянию радикальных идей. Об этом пишет газета Le Figaro.

Фото: REUTERS/Petar Kujundzic
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Печатное издание отмечает, что за последние пять лет власти на 32 процента увеличили финансирование подразделений, занимающихся разведывательной деятельностью. В прошлом году из бюджета было потрачено 2,6 миллиарда евро. Кроме того, с 2014 по 2017 годы количество сотрудников в антитеррористических подразделениях увеличилось на три тысячи человек.

Сейчас наибольшую сложность представляет поиск и мониторинг потенциально опасных граждан. В особом списке спецслужб уже почти 10 тысяч имен. Началась процедура по совмещению данных этого списка с другими подобными, например, списками лиц, владеющих лицензией на оружие.

В мире Европа Франция
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