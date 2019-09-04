Сто активисток ассоциации "#Nous toutes" ("#Мы все женщины") провели манифестацию напротив Эйфелевой башни. В руках они держали белые листы, на которых с одной стороны были обозначены цифры, а на другой - имена женщин, ставших жертвами их мужей или сожителей. Если эту свою акцию они решили бы провести на день позже, то им пришлось добавить имя еще одной погибшей - 94-летней жительницы города Реалмон, которую забил до смерти ее престарелый супруг.

Как свидетельствует статистика, ежегодно от рук, казалось бы, близких им людей погибают от 120 до 140 француженок. И, судя по всему, их число и в этом году не уменьшится. По данным феминистских организаций, от физического или психологического насилия ежегодно страдают несколько сотен тысяч француженок. Причем лишь 19 процентов из них решаются подать жалобу в суд. Для борьбы с этим явлением власти Франции создадут дополнительные места в приютах для жертв домашнего насилия. К уже существующим пяти тысячам в будущем году будут добавлена еще одна тысяча мест, из которых три четверти приходится на убежища срочного приема, а остальные на те, где дамы смогут находиться вплоть до 12 месяцев. Тем женщинам, которые из-за травм оказались в больнице, отныне предоставляется возможность сразу же подать иск в полицию на обидчиков, а не после возвращения домой, где им могут грозить новые побои. Мэрию города во Франции оштрафовали за гендерный дисбаланс