Как свидетельствует статистика, ежегодно от рук, казалось бы, близких им людей погибают от 120 до 140 француженок. И, судя по всему, их число и в этом году не уменьшится. По данным феминистских организаций, от физического или психологического насилия ежегодно страдают несколько сотен тысяч француженок. Причем лишь 19 процентов из них решаются подать жалобу в суд. Для борьбы с этим явлением власти Франции создадут дополнительные места в приютах для жертв домашнего насилия. К уже существующим пяти тысячам в будущем году будут добавлена еще одна тысяча мест, из которых три четверти приходится на убежища срочного приема, а остальные на те, где дамы смогут находиться вплоть до 12 месяцев. Тем женщинам, которые из-за травм оказались в больнице, отныне предоставляется возможность сразу же подать иск в полицию на обидчиков, а не после возвращения домой, где им могут грозить новые побои.