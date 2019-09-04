Генпрокуратура предложила не арестовывать бизнесменов из списка Титова

Новости

Российские туристы в Болонье поймали уличного вора 20:32
Депутаты Британии приступают ко второму чтению закона об отсрочке Brexit 20:21
В Беларуси указом президента создается Авиационная инспекция 20:20
Сайдик доволен итогами очередного заседаний ТКГ в Минске 19:46
Путин одобрил новый планшет лесничего 19:43
Песков оценил ситуацию с поставками С-400 в Индию 19:39
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города 19:33
Климов: Выборы в МГД стали предлогом для попыток дестабилизации извне 19:02
Ученые выяснили, что скрывается под поверхностью Луны 18:52
Презентация стенда Беларуси состоялась на ММКЯ 18:45
Депутаты Госдумы не поедут в Германию на встречу с Deutsche Welle 18:38
СК показал видео, как мать оставляет на улице младенца в пакете 18:38
Хабиб отменил открытую тренировку перед поединком с Порье 18:35
СМИ сообщили о размере зарплаты Зеленского 18:25
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма 18:22
Путин открыл новый терминал аэропорта в Хабаровске 18:19
Суд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве 18:17
Чак-чак, рыбалка, баня: Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане 18:14
Новый Renault Duster для России будет отличаться от европейского 18:11
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с трупом 18:05
Первой премьерой сезона в Театре Табакова станет спектакль "Ревизор" 17:59
Одну из первых отпечатанных на Руси книг теперь можно увидеть в электронном виде 17:54
Путин рассказал Моди про медведей 17:53
Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске 17:44
Путин показал Моди два вертолета 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 20:18
Рубрика: Власть

Слово прокурора

Генпрокуратура предложила не арестовывать бизнесменов из списка Титова
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
Генеральная прокуратура предлагает не арестовывать при возвращении в Россию бизнесменов из так называемого списка Титова, которым на родине предъявлены обвинения в уголовных преступлениях.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Более того, надзорное ведомство считает необходимым внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, для того чтобы была возможность заключать с возвращающимися беглецами соглашения о сотрудничестве с органами следствия. Об этом в среду на интерактивной площадке Генпрокуратуры, впервые открытой в рамках Восточного экономического форума, заявил начальник главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью надзорного ведомства Юрий Карапетян.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Бизнесменов защитят от необоснованного ареста

По его словам, те решения, которые принимаются сейчас об отмене или изменении меры пресечения, принимаются на основе доброй воли, при этом сами бизнесмены говорят об отсутствии для них официальных гарантий. Поэтому прокуратура предлагает разработать дополнения в УПК РФ о том, чтобы можно было заключать соглашение на период двух-трех месяцев, которые даются обвиняемому для того, чтобы вернуться на родину и приступить к расследованию преступления.

Как отметил Карапетян, уже семь российских предпринимателей исключены из международного розыска с тех пор, как Генпрокурор Юрий Чайка гарантировал обеспечить объективность следствия по делам бизнесменов, которые уехали из РФ. Еще в отношении 10 предпринимателей эта мера пресечения при производстве по уголовным делам вовсе не избиралась и в международный розыск их не объявляли. Зато им разъяснили возможность беспрепятственной явки к следствию. При этом семь беглых бизнесменов уже явились в органы следствия, уголовные дела в отношении четырех человек направлены в суд.

Всего, по данным представителя Генпрокуратуры, из 50 предпринимателей, объявленных в международный розыск, в отношении 23 человек обоснованно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и оснований для изменения меры пресечения нет.

Семь российских предпринимателей исключены из международного розыска с тех пор, как генпрокурор Юрий Чайка гарантировал обеспечить объективность следствия по делам бизнесменов

Инициативу прокуратуры поддержал и Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он отметил, что большинство находящихся за рубежом российских бизнесменов, в отношении которых в России ведутся следственные действия, готовы вернуться в страну и сотрудничать со следствием, но не согласны с тем, что их арестуют сразу при пересечении границы. В частности, бизнесмены говорят, что при возвращении их моментально арестовывают на границе, потом следователь принимает решение о мере пресечения и дальше идет процесс следствия.

Так называемый лондонский список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Бориса Титова с покинувшими Россию бизнесменами, в отношении которых были возбуждены уголовные дела. В списке Титова порядка 50 имен.

Власть Право Уголовное право Правительство Генпрокуратура
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма
В Италии сформировано новое правительство
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может