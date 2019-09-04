Генпрокуратура предложила не арестовывать бизнесменов из списка Титова

Генеральная прокуратура предлагает не арестовывать при возвращении в Россию бизнесменов из так называемого списка Титова, которым на родине предъявлены обвинения в уголовных преступлениях.

Более того, надзорное ведомство считает необходимым внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, для того чтобы была возможность заключать с возвращающимися беглецами соглашения о сотрудничестве с органами следствия. Об этом в среду на интерактивной площадке Генпрокуратуры, впервые открытой в рамках Восточного экономического форума, заявил начальник главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью надзорного ведомства Юрий Карапетян.

По его словам, те решения, которые принимаются сейчас об отмене или изменении меры пресечения, принимаются на основе доброй воли, при этом сами бизнесмены говорят об отсутствии для них официальных гарантий. Поэтому прокуратура предлагает разработать дополнения в УПК РФ о том, чтобы можно было заключать соглашение на период двух-трех месяцев, которые даются обвиняемому для того, чтобы вернуться на родину и приступить к расследованию преступления.

Как отметил Карапетян, уже семь российских предпринимателей исключены из международного розыска с тех пор, как Генпрокурор Юрий Чайка гарантировал обеспечить объективность следствия по делам бизнесменов, которые уехали из РФ. Еще в отношении 10 предпринимателей эта мера пресечения при производстве по уголовным делам вовсе не избиралась и в международный розыск их не объявляли. Зато им разъяснили возможность беспрепятственной явки к следствию. При этом семь беглых бизнесменов уже явились в органы следствия, уголовные дела в отношении четырех человек направлены в суд.

Всего, по данным представителя Генпрокуратуры, из 50 предпринимателей, объявленных в международный розыск, в отношении 23 человек обоснованно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и оснований для изменения меры пресечения нет.

Семь российских предпринимателей исключены из международного розыска с тех пор, как генпрокурор Юрий Чайка гарантировал обеспечить объективность следствия по делам бизнесменов

Инициативу прокуратуры поддержал и Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он отметил, что большинство находящихся за рубежом российских бизнесменов, в отношении которых в России ведутся следственные действия, готовы вернуться в страну и сотрудничать со следствием, но не согласны с тем, что их арестуют сразу при пересечении границы. В частности, бизнесмены говорят, что при возвращении их моментально арестовывают на границе, потом следователь принимает решение о мере пресечения и дальше идет процесс следствия.

Так называемый лондонский список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Бориса Титова с покинувшими Россию бизнесменами, в отношении которых были возбуждены уголовные дела. В списке Титова порядка 50 имен.