Григорий Рапота принял участие в открытии в Смоленске кафедры современного пятиборья

1 сентября в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялось открытие новой, пока единственной в России, кафедры современного пятиборья и стрельбы.

В манеже гости попробовали себя в одном из видов пятиборья, стрельбе из лазерного пистолета, и показали неплохие результаты. Фото: пресс-служба ФСПР.

Смоленск - регион особый. С одной стороны - спортивный. Не случайно в городе работает один из крупнейших российских спортивных вузов - Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. С другой стороны - пограничный. Совсем рядом - Беларусь. Поэтому в вузе обучаются сотни студентов из Беларуси. С открытием новой кафедры их будет еще больше.

Станет практикой проведение сборов национальных команд России и Беларуси на базе смоленской академии

- День знаний - это, во-первых, новые планы, мечты и надежды тех, кто поступил в высшие учебные заведения и хочет стать хорошим специалистом, во-вторых - это день преподавателей, которые готовят этих специалистов, - сказал на торжественной церемонии открытия новой кафедры Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. - Я хочу поздравить вас с этим праздником и пожелать успехов на этом пути. Мне особенно приятно выступать в вашем вузе потому, что он представляет замечательный пример развития российско-белорусских отношений. Здесь учатся много студентов из Беларуси, причем на бюджетных отделениях, что особенно важно. Не менее важно и то, что в академии появилась кафедра современного пятиборья. В силу своих должностных обязанностей я вижу, как этот вид спорта динамично развивается и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь...

В Смоленске подготовлено немало атлетов самого высокого уровня. Один из них - серебряный призер чемпионата Советского Союза 1980 года Алексей Пальянов, который являлся кандидатом в сборную страны на Олимпиаде-80...

После распада СССР современное пятиборье перестало культивироваться в смоленском регионе.

Однако в прошлом году по инициативе президента Федерации современного пятиборья России Вячеслава Аминова в Смоленской области была воссоздана федерация этого вида спорта, а сейчас на этом пути сделан еще один важный шаг.

- Кафедра, созданная в Смоленской академии при поддержке губернатора области Алексея Островского, уникальна, - заявил Вячеслав Аминов. - Здесь будут обучаться студенты как из России, так и из Беларуси. А близость Беларуси к России делает Смоленск очень удобным для совместных сборов российских и белорусских атлетов.

- Прогресс, которого достигли смоленские пятиборцы за короткое время, впечатляет, - сказал председатель белорусской Федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко. - Сегодня по отдельным дисциплинам смоляне вполне конкурентоспособны. Мы были приятно удивлены, когда в мае этого года в Бресте смоленские ребята заняли места на пьедестале почета.

По окончании торжественной части Григорий Рапота и губернатор области посетили объекты академии - 50-метровый плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, стадион с искусственным футбольным полем, а также ледовую арену, где, по словам ректора академии Георгия Греца, проходят соревнования различного ранга, в том числе всероссийские первенства по шорт-треку, фигурному катанию и хоккею, проводятся Спартакиады Союзного государства и другие соревнования. В манеже гости попробовали себя в одном из видов пятиборья - стрельбе из лазерного пистолета.

Григорий Рапота, Алексей Островский и Вячеслав Аминов побывали также в конноспортивной школе олимпийского резерва имени В.Н. Тихонова в поселке Одинцово. Они осмотрели учебно-тренировочный манеж, а также конкурные поля, где в это время проходили тренировки юных спортсменов.

К слову, сейчас рассматривается возможность проведения сборов национальных команд России и Беларуси на базе академии, а также различных соревнований по современному пятиборью и его "младшим" разновидностям - четырехборью, троеборью и лазер-рану. Ведутся переговоры о проведении в Смоленске чемпионата мира 2022 года по современному пятиборью среди студентов.