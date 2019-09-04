Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручения по итогам "Прямой линии" с жителями региона

После "Прямой линии" с губернатором в Пензенской области отремонтируют дороги и проведут водопроводы. Такие и иные поручения дал чиновникам и руководителям Иван Белозерцев после двухчасового общения с жителями. За две недели до "Прямой линии" граждане региона могли направить волнующие их вопросы по самым разным каналам связи - от привычного телефона до сообщения в соцсетях. По предварительным данным, поступило более 700 обращений. Они касались благоустройства городов и сел, ремонта дорог, состояния водопровода. Население волновали доступность медицинской помощи, меры социальной защиты.

А вот жалобы на состояние школ исчезли. Хотя еще три года назад они лидировали среди обращений. Выяснилось, что за это время в регионе провели масштабные работы по ремонту школьных зданий, на эти цели ежегодно выделялись немалые средства. Ремонтируются и больницы. В 2020 году будет проведена реконструкция межрайонных больниц в Кузнецке и Сосновоборске. В пензенской городской больнице планируется капитальный ремонт стационара. Средства заложены и на капитальный ремонт Центральной станции скорой медицинской помощи в Пензе.

Грандиозные бюджетные вливания идут и на ремонт дорог. За последние десять лет они выросли в сотни раз. В этом году на эти цели из консолидированного бюджета направили около шести миллиардов рублей. Особое внимание уделят ремонту мостов. В сентябре раньше срока начнется реконструкция важной для Пензы переправы - Бакунинского моста. На эти цели выделили 900 миллионов рублей.

Отдельной строкой прописали обязательства муниципалитетов по обеспечению населения чистой водопроводной водой. Участие в программе в этом году приняли 77 муниципальных образований, подавших заявки на реконструкцию, капитальный ремонт и строительство 102 объектов водоснабжения и водоотведения. В бюджете на реализацию программы в будущем году будет предусмотрено не менее 100 миллионов рублей.

Жителей второго по величине в области города Кузнецка беспокоило качество воды из крана. Глава региона пообещал, что построят вторую станцию обезжелезивания, первую удалось ввести в строй после обращения граждан два года назад. Цена вопроса - 80 миллионов рублей. Средства найдутся в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода".

Иван Белозерцев отметил важность обратной связи с населением и пообещал проработать полученную информацию:

- По каждому вопросу обязательно дадим ответ. Все обращения будут распределены по отраслям, подключим министров, глав муниципальных образований к решению проблем. Будут рассмотрены и те обращения, которые не прозвучали в эфире. По самым острым ситуациям, возможно, придется выехать на место, чтобы во всем разобраться.

Губернатор рассказал и о том, каким видит регион через пять лет:

- Уверен, что через пять лет у нас многое изменится в лучшую сторону в сфере благоустройства. У меня нет сомнений в том, что будут решены многие вопросы по оказанию медицинской помощи, в сфере образования, жилищном строительстве и других областях. Сегодня в промышленность, малый и средний бизнес, сельское хозяйство, здравоохранение, науку и образование приходит много грамотных, компетентных, талантливых молодых людей. Надеюсь, что решать стратегические задачи по развитию Пензы, городов и районов будут профессиональные, порядочные люди.

Мнение

Валерий Лидин, председатель Законодательного собрания Пензенской области:

- Главе региона задали сотни вопросов, они касались абсолютно всех сфер деятельности. Благодаря такому диалогу с населением местная власть получает важные сигналы. Использование современных коммуникаций этому только способствует. По итогам "Прямой линии" принимаются оперативные решения. Они помогают действовать в интересах людей и дальнейшего развития региона.

Ольга Федосеева, ректор Института регионального развития:

- Все поручения губернатора должны быть исполнены. Жители чаще всего обращались с проблемами благоустройства территорий, асфальтирования дворов, ремонта дорог. Это важно для людей, но по большому счету это текущая работа местных властей. Глава региона сосредоточился на необходимости создании новых рабочих мест в районах области и привлечении инвестиций. Они наиболее значимы для социально-экономического положения региона. Все эти задачи вошли в стратегию развития Пензенской области, принятую в этом году.