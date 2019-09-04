Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби охраняют вооруженные люди

7 сентября в Абу-Даби пройдет бой за титул чемпиона UFC в легком весе, в котором россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье. Хабиб уже прибыл в Абу-Даби, где к его безопасности подошли весьма основательно.

Как сообщает ТАСС, Нурмагомедов живет на охраняемой территории и его безопасность обеспечивают, в том числе, и вооруженные оружием секьюрити. Все это сделано для того, чтобы ничто не мешало спортсмену сосредоточиться на предстоящем поединке.

Также стало известно, что пока чемпион весит на 6 кг больше нормы весовой категории. Но это не должно стать проблемой в оставшееся время до боя.