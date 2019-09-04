Испания и Италия проведут выездные матчи в отборе к Евро-2020

5 сентября сразу девятью встречами возобновляется отборочный турнир чемпионата Европы-2020. Свои матчи проведут одни из фаворитов любого крупного соревнования - Испания и Италия.

"Красная фурия" отправится в гости к Румынии в статусе очевидного фаворита своей группы. В четырех турах испанцы набрали максимальное количество очков (12). Лишь в одном матче - домашнем против Норвегии (2:1), у команды Роберто Морено возникли проблемы. А в остальном она не дает поводов в себе усомниться.

Впрочем, и румыны нынешний отборочный цикл проводят очень даже неплохо. Сейчас они отстают лишь от испанцев и делят второе место со Швецией. Вероятно, именно скандинавы станут главными конкурентами Румынии в борьбе за вторую путевку на Евро от этой группы. Но дабы не отпустить впереди себя шведов, которым предстоит матч с Фарерскими островами, команде Космина Контры желательно набрать очки в поединке с испанцами.

Непростой выезд предстоит итальянцам. Лидеры группы "J" отправятся в гости к Армении, которая после неудачного старта отборочного цикла одержала две победы подряд и может рассчитывать на второе место.

На данный момент вслед за итальянцами, в активе которых 12 очков, идут финны, набравшие девять баллов. А на третьей строчке с шестью очками расположились армяне. Интереса матчу в Ереване придает еще и тот факт, что лидер хозяев Генрих Мхитарян на днях перешел на правах аренды из лондонского "Арсенала" в римскую "Рому".

Что касается итальянцев, то у них есть небольшие проблемы с составом. В частности, Роберто Манчини не сможет рассчитывать на полузащитника "Наполи" Лоренцо Инсинье, получившего небольшую травму. А чуть раньше на 5-6 месяцев выбыл из-за повреждения крестообразных связок колена Джорджо Кьеллини.

Сегодня также пройдут следующие матчи: Финляндия - Греция, Ирландия - Швейцария, Гибралтар - Дания, Норвегия - Мальта, Израиль - Северная Македония, Босния и Герцеговина - Лихтенштейн.

Где будем смотреть

5 сентября, четверг, Матч ТВ

18.55 Армения - Италия. Прямая трансляция.

21.40 Румыния - Испания. Прямая трансляция.