Исследование: В мировых СМИ преобладают плохие новости

В мировом медийном пространстве доминируют плохие новости. К такому выводу пришли ученые университета штата Мичиган, которые провели исследование в 17 странах мира. По оценкам специалистов, этот феномен имеет социально-психологическое обоснование. Люди, как правило, более обостренно реагируют на негатив, нежели на позитивные известия. Этим обстоятельством целенаправленно пользуются СМИ, сообщает телеканал ORF.

Эксперты из Мичигана с помощью коллег из Монреаля и Иерусалима привлекли к эксперименту 1156 человек на разных континентах. На реальных новостных сообщениях исследователи проверили реакцию респондентов на различные новости. Для этого испытуемым предложили в случайном порядке посмотреть семь видеороликов телеканала BBC World News. Два из них касались их собственной страны. Положительные сообщения, например, были о том, как горилл выпустили из зоопарка в дикую природу, а в негативном сообщении говорилось о том, как сгорел город в Перу.

Когда испытуемые смотрели новости, измерялись их пульс и проводимость кожи. Это объективные признаки, которые выдают состояние возбуждения человека. В результате подтвердилось, что плохие новости вызывают значительно больше реакций организма. И такая ситуация зафиксирована повсеместно. В то же время, как оказалось, между странами имеются существенные различия. Например, в Бразилии, Гане и США возбуждение от плохих новостей было особенно ярко выражено, а в Италии и Швеции гораздо меньше. Исследователи объясняют выводы известным из социальной психологии понятием "смещения негативности". Таким образом, негативные мысли, чувства или переживания оказывают психологическое воздействие сильнее, чем нейтральные или позитивные, даже если они проявляются в одинаковой силе. Вот поэтому бульварные СМИ действуют по принципу "чем больше крови, тем лучше".

Согласно исследованию, тенденция представлять мир как плохое место стала еще более очевидной в последние годы. В этой связи большое значение имеет, какие новости выбирают газетные и телевизионные редакции. Последствиями преимущественно негативного изображения действительности могут стать недостаток у пользователей политических знаний, попытка устраниться от общественных процессов и апатия.

Ученые полагают, что, несмотря на общую тенденцию, существует также много индивидуальных различий. Немало людей привлекают как раз хорошие новости. Это означает, что журналисты могут изменить ситуацию в мировых СМИ к лучшему. Их задачей является формирование положительной повестки дня.