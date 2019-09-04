Переход к четырехдневной рабочей неделе в России возможен только при достижении более высоких доходов населения и росте производительности труда, сказал министр экономического развития Максим Орешкин. Министру трудно что-то возразить, но проблема глубже, чем кажется.

Наше общее желание - лучше жить, но версия о том, что главный результат лучшей жизни - это меньше работать, совершенно не верная.

Конечно, ясно, что для этого реальные доходы должны вырасти не на 20 процентов (пропорционально выпадающим рабочим часам), а по крайней мере в полтора раза, чтобы общество готово было обменять пятую часть своих доходов на возможность больше отдыхать. Ведь текущий уровень зарплат мало кого удовлетворяет, а те, кто и сейчас получает достаточно, вкалывают и по шесть дней, прихватывая субботу.

Отказ от целого рабочего дня - это уже проблема смены образа жизни и инвестиций в эффективное использование свободного времени

Во-вторых, отказ от целого рабочего дня - это проблема смены образа жизни. Четырехдневные будни - это другой образ жизни, к которому далеко не все готовы.

Итак, что касается доходов, то проблема в том, что меньше работать можно только при условии, когда не только первоначальные, но и избыточные потребности удовлетворены. Если в семье уже есть два автомобиля, то надо ли еще покупать кабриолет и для этого дополнительно работать - это выбор семьи. А если речь идет о выживании, о том, на что отправить ребенка на летний отдых или собрать его в школу, то выбора нет.

Базовая проблема - только при экономическом росте можно ожидать как роста доходов, так и роста производительности. Когда заходит речь о том, чтобы больше отдыхать, то, мне кажется, даже многие экономисты забывают о том, что экономический рост измеряется темпами роста ВВП, а это не что иное, как сумма доходов, причем там логика простая - чем более продукт или услуга качественнее, тем больше их вклад в ВВП. Базой роста доходов является экономический рост, а он все-таки связан именно с работой, а не с отдыхом.

Что касается образа жизни, то теория о том, что для человека самым ценным является свободное время, увы, совершенно точно неприменима к большинству людей, и вряд ли имеет смысл предоставлять им больше возможностей лежать на диване и смотреть телевизор. А при нынешнем образе жизни главная альтернатива именно такая.

Эффективное использование свободного времени - это очень непростое дело, оно требует инвестиций. Например, в массовый спорт - в этой сфере занятость должна существенно вырасти при появлении третьего выходного дня. Иначе говоря, потребуется коренным образом изменить структуру занятости, то есть выделить больше средств на театры, спорт и зрелища, а это возможно только за счет роста производительности труда.

Два выходных - это на самом деле комфортно. В семье всякое изменение в ту или иную сторону создает проблему. Так, если выходных три, то сколько же дней в неделю должны учиться дети? Мне кажется, что многие взрослые просто забыли, что учиться гораздо тяжелее, чем работать, но эту нагрузку мы с детей снять не можем.

А что получится, если примерить эту идею на оперативные службы, правоохранительную систему, на военных? На металлургическое производство, которое непрерывно, его нельзя останавливать? На больницы?

Есть вещи, которые определяются не начальниками, а обществом. Здесь решение не за правительством, а именно за обществом, и пока просто не просматривается никаких оснований даже для серьезного обсуждения этой идеи, все это является пусть и захватывающей, но фантазией, как советские романы с бытовыми подробностями грядущего коммунизма, которые я с увлечением читал мальчишкой. Но это точно не предмет для экономической дискуссии сегодня в России.

Для четырехдневной рабочей недели доходы должны вырасти не на 20 процентов, а как минимум в полтора раза

Почему же эта тема вызывает такой живой интерес? Потому что если труд тяжелый, унизительный и отвратительный, то хорошо бы от него отдохнуть, а если это труд творческий, приносящий удовлетворение, то не совсем ясно, а зачем же от него отдыхать и чем себя загрузить.

Поэтому, скорее, можно говорить об улучшении условий труда; о внедрении современных технологий, которые делают труд более творческим; о том, как вписать в трудовое законодательство удаленную занятость; что можно сделать для сокращения 8-часового рабочего дня (это как раз может оказать благоприятное влияние на жизнь семьи, и это действительно связано с ростом производительности); как создавать альтернативы "отдыху" за телевизором и бутылкой спиртного. И только потом всерьез можно обсуждать вопрос о длине трудовой недели.

Вместе с тем обсуждение такого, казалось бы, отвлеченного вопроса важно для того, чтобы вернуться к более земной проблеме - насколько эффективно мы используем то рабочее время, которое тратим сейчас. Необходимо избавиться от избыточной занятости (это поможет и повышению производительности труда), с другой стороны - надо обеспечить высвобождающихся людей высокооплачиваемыми рабочими местами. И если дискуссия о четырехдневной рабочей неделе подтолкнет нас к решению этих насущных задач, то можно считать, что время на нее мы потеряли не зря.