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04.09.2019 14:03
Рубрика: Власть

Избирательная система России полностью готова к выборам 8 сентября

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком и регионы полностью готовы к Единому дню голосования, заявила в среду журналистам глава ЦИК Элла Памфилова по окончании заседания, на котором она представила доклад на эту тему.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Избирательная система готова по всем параметрам: и система безопасности, и по оснащенности участков", - считает председатель комиссии.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В среду завершится прием заявлений для голосования по месту фактического нахождения в рамках системы "Мобильный избиратель" и формирование списков наблюдателей на региональных выборах. А остальное уже готово - списки избирателей проверены, бюллетени напечатаны. "Считаем, что система готова", - резюмировала Элла Памфилова.

Напомним, В единый день голосования во всех 85 субъектах РФ пройдет около 6 тысяч избирательных кампаний, а также около 50 местных референдумов. В списки избирателей включены более 56 миллионов человек, это почти половина избирателей России.

В частности, 16 регионов будут выбирать губернаторов, еще 13 - депутатов законодательных собраний. Кроме того, в четырех округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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