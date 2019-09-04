Избирательная система России полностью готова к выборам 8 сентября

"Избирательная система готова по всем параметрам: и система безопасности, и по оснащенности участков", - считает председатель комиссии.

В среду завершится прием заявлений для голосования по месту фактического нахождения в рамках системы "Мобильный избиратель" и формирование списков наблюдателей на региональных выборах. А остальное уже готово - списки избирателей проверены, бюллетени напечатаны. "Считаем, что система готова", - резюмировала Элла Памфилова.

Напомним, В единый день голосования во всех 85 субъектах РФ пройдет около 6 тысяч избирательных кампаний, а также около 50 местных референдумов. В списки избирателей включены более 56 миллионов человек, это почти половина избирателей России.

В частности, 16 регионов будут выбирать губернаторов, еще 13 - депутатов законодательных собраний. Кроме того, в четырех округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.