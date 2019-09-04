Юбилеи - как опоры, на которых крепится картина мира. Миллионный Донецк (Юзовка, Сталин, Сталино) широко отметил 150-летний юбилей, а поэтому обратимся к исторической оптике.

Донбасс - это промышленное сердце Российской империи и лидер третьего технико-экономического уклада (уголь - металл). При Екатерине Великой для Черноморского флота на реке Лугани был построен пушечно-литейный завод. Его орудия стали основой и артиллерии фельдмаршала Кутузова, гремели на Бородинском поле и докатились до Парижа. На этом заводе были отлиты памятник, установленный в Полоцке в честь победы 1812 года, и монумент Славы под Полтавой в честь победы Петра Великого над шведами, здесь же изготовлены детали памятника князю Владимиру в Киеве.

Во второй половине XIX века, с началом индустриализации, южнорусские губернии превратились в "Новую Америку", по выражению Александра Блока. ("Путь степной - без конца, без исхода, / Степь, да ветер, да ветер, - и вдруг/ Многоярусный корпус завода, / Города из рабочих лачуг... / Черный уголь - подземный мессия, Черный уголь - здесь царь и жених, / Но не страшен, невеста, Россия, / Голос каменных песен твоих! / Уголь стонет, и соль забелелась, / И железная воет руда... / То над степью пустой загорелась / Мне Америки новой звезда!" - 12 декабря 1913 года.)

В ХIХ веке металлургический завод валлийца Джона Хьюза дал имя поселку Юзовка. В 1924 году, после смерти В.И. Ленина, город переименовали в Сталин с акцентом на стальной характер донбассовцев.

Донецкое население многие называют особым субэтносом. Смешение и взаимное обогащение народов многонационального Донбасса (здесь живут около 130 национальностей), культур, традиций, история с непрерывной цепью преодолений сложных, острых событий, требующих защиты жизни, свободы своей земли, огромных усилий в труде, сформировали сообщество людей с особым характером. Ему свойственны коллективизм, полноценное чувство жизни, сила духа, способность к самопожертвованию, душевная широта. Донецкий край всегда отличали высокий нестандартный творческий потенциал, оригинальная творческая мысль и действия, которые рушили стереотипы. Донбасс подарил нашей стране и миру целую плеяду выдающихся личностей - полководцев, государственных деятелей, организаторов и руководителей предприятий и институтов, героев войн и труда, ученых, конструкторов, изобретателей, писателей, поэтов, художников, композиторов, артистов. Одни родились здесь, другие прошли здесь школу жизни и профессиональную закалку. Прибавим к этому влияние Святогорского монастыря (ныне Свято-Успенская Святогорская лавра), который сыграл на Юго-Востоке роль, сравнимую с ролью подмосковной Троице-Сергиевой лавры. Выходцы из Донбасса оставили яркий след в истории России и Советского Союза. Если вспомнить СССР, то тут не меньше двадцати, если не больше, союзных министров, среди них - председатель Президиума Верховного Совета РСФСР и второй секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов, первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев, нарком обороны СССР Климент Ворошилов, первый секретарь ЦК компартии Украины Леонид Мельников, премьер-министр СССР Николай Рыжков, создатели атомного комплекса - министры среднего машиностроения СССР Авраамий Завенягин и Ефим Славский, министр авиационной промышленности СССР и заместитель председателя правительства СССР Михаил Хруничев, председатели Госплана СССР Николай Вознесенский, Максим Сабуров и Вениамин Дымшиц, начальник Главного политического управления Красной Армии Александр Щербаков, министры угольной промышленности СССР Александр Засядько и Борис Братченко, министр образования СССР Сергей Кафтанов, министр внутренних дел СССР Николай Щелоков, министр строительства предприятий тяжелой индустрии СССР Николай Голдин, министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, заместитель председателя Совета Министров СССР Борис Щербина, председатель Госснаба СССР П.И. Мостовой, председатель КГБ СССР Владимир Семичастный, первый заместитель председателя КГБ СССР Филипп Бобков, министр черной металлургии СССР Иван Казанец, Генеральный прокурор СССР Роман Руденко, министр торговли СССР Александр Струев, министр путей сообщения СССР Николай Конарев, член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета Министров СССР Дмитрий Полянский, министр обороны РФ маршал Игорь Сергеев, министр энергетики РФ Александр Новак.

Отметим роль городского партизанского движения в Донбассе во время Великой Отечественной войны. Краснодонская "Молодая гвардия" - символ этой борьбы.

Велик вклад донбассовцев в русскую культуру. Назовем хотя бы "советского Диснея", создателя отечественной мультипликации и фильмов-сказок А.Л. Птушко; кинорежиссеров Л.Е. Шепитько ("Восхождение" по повести В. Быкова "Сотников", "Прощание" по повести В. Распутина); Юрия Кару ("Мастер и Маргарита"); Л.Д. Лукова ("Я люблю", "Большая жизнь"); Л.Ф. Быкова ("В бой идут одни "старики" и др.).

Шахматный клуб имени А.В. Момота из Краматорска воспитал 11 международных гроссмейстеров, среди них Руслан Пономарев, Сергей Карякин, Екатерина Лагно.

Чтобы перечислить всех великих земляков, потребуется целая книга. Она и была только что выпущена под моей редакцией - "100 великих людей Донбасса". Наверное, каждый день так или иначе мы встречаемся с их делами и памятью о них. Над московским Кремлем горят рубиновые звезды, отлитые в донецком городе Константиновка. Московское метро строили донецкие горные инженеры во главе с Егором Абакумовым. Основатель российского кинематографа - Александр Ханжонков. Самый популярный композитор ХХ века - наш земляк Сергей Прокофьев, его именем назван аэропорт Донецка. Поэтому юбилей "города миллионов роз" - событие общероссийского масштаба. Представительная делегация москвичей, членов землячества донбассовцев Москвы, передала юбиляру братское рукопожатие российской столицы.

Кстати

Родом из Донбасса

Фото: kinopoisk.ru

Что объединяет артиллерию Кутузова, фильм "В бой идут одни "старики" и звезды на башнях Кремля? Гремевшие на Бородинском поле пушки отлиты на заводе, который заложили в 1795 году по указу императрицы Екатерины Второй на речке Лугани в Донецком уезде. Заслуженный артист РСФСР и народный артист Украинской ССР Леонид Быков родился в селе Знаменка Донецкой области. А звезды созданы на заводе "Автостекло" в донецкой Константиновке.