Как Косово превращается в оплот терроризма

В российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, призвали США и ЕС обратить на эту проблему самое серьезное внимание, так как она угрожает уже всей Европе, а власти Приштины просто не в состоянии ей противодействовать.

"Изъяли целую территорию, не спросив никого, вопреки решению еще одного суверенного государства - Сербии, выдали все это за отстаивание либеральных ценностей, - подчеркнула в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Давайте я вам расскажу, к чему приводит это в данном регионе. Из зоны боевых действий в край возвращаются игиловцы (они знают, куда возвращаться. Это "черная дыра", там можно, как они считают, продолжить восстановление, а затем - марш-броски в другие регионы мира), завербованные ранее из числа косовоалбанцев и прошедшие соответствующую подготовку. Таких случаев зафиксировано уже около 250. А нам рассказывали, что Косово - это страна возможностей. Видимо, возможности должны быть не только для террористов. Возможности должны быть предоставлены мирным гражданам. Не только тем людям, которые живут в Косово. Почему в безопасности отказывают сопредельным государствам и странам, в том числе Сербии, которая не пересматривала своих взглядов на территориальные вопросы и суверенитет? Важно понимать, что речь идет о носителях радикальной идеологии, имеющих обширный боевой опыт. Это создает очевидные риски для безопасности на Балканах и в Европе в целом. Налицо разрастание террористической угрозы, противодействовать которой косовоалбанские власти не в состоянии, даже если бы хотели".

Высокопоставленный дипломат призвала тех, кто стоит за Приштиной, - США и ЕС - обратить на эту проблему самое серьезное внимание. "Исходим из того, что Силы для Косово и Миссия ЕС в области верховенства закона в рамках имеющихся мандатов предпримут необходимые меры, чтобы ее нейтрализовать, - добавила она. - Ответственность за ситуацию лежит, в первую очередь, на упомянутых международных структурах".

Мнение эксперта

В интервью "Российской газете" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подчеркнула, что, учитывая внутреннюю специфику Балкан, а также внешний фактор - интересы третьих стран (прежде всего США, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Ирана), военно-политических блоков (НАТО) и негосударственных субъектов мировой политики (частные военные компании, международные террористические и криминальные структуры), одним из наиболее вероятных сценариев развития ситуации в регионе видится "Балканский халифат".

"В настоящее время с согласия властей Боснии и Герцеговины и частично признанного образования "Республика Косово" (РК) создана и действует, расширяя ареал своего присутствия, сеть военных лагерей - параджматов (деревень) по подготовке боевиков и террористических групп, - указала она. - По данным сербского МВД, исламистские организации "Ваххабия" и "Красная роза" уже обосновались не только в БиГ, но и на юге Сербии и в Черногории, "Тарикат" - в Македонии, Косово и на севере Албании. Главной целью своей деятельности подобные организации провозглашают образование "Зеленой трансверзалы", то есть, сплошного пояса мусульманских протогосударств в подбрюшье Европы. Центрами легальной дислокации радикальных и экстремистских структур является БиГ и РК. В настоящее время обученные боевики едут в горячие точки за пределы региона - в Афганистан, Ирак, Сирию. Доказаны устойчивые связи балканских групп с террористическим образованием "Исламское государство" (организация, запрещенная в РФ). В изменившихся условиях при постановке новых задач все эти группы будут использованы внутри балканских стран. Кроме того, возвращающиеся из горячих точек "воины Аллаха" занимаются активной вербовкой новых "солдат удачи". Вероятность реализации сценария "Балканского халифата" находится в прямой зависимости не столько от внутренних факторов (социально-экономическое, политическое, демографическое положение) и развития региона (бедность имеет здесь давние корни и привычна, поэтому сама по себе причиной конфликта не является), сколько от общемировой конъюнктуры".

Елена Пономарева обосновала и реалистичность появления "Балканского халифата" в обозримой перспективе. "Очаги - ядра "Балканского халифата" (БХ) как сетевой структуры, могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине XXI века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона, - считает эксперт. - Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, включая Косово, Черногория. Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Скорость и форма реализации, а также степень вероятности сценария БХ зависит от вариантов глобального развития. В условиях общемирового сценария "глобального военно-силового противоборства" региональный сценарий БХ может быть активизирован в интересах Запада. Радикальных исламистов и боевиков реально использовать против союзников России в регионе, включая прямые военные акции. Главным направлением удара, очевидно, будут православные славяне, прежде всего сербы".

Между тем

Власти соседней с Косово Албании продолжают скрывать количество последователей Организации моджахедов иранского народа (ОМИН), размещенных на территории страны по просьбе Вашингтона. Согласно данным местного Государственного института статистики, 4158 лиц из Ирана получили право на временное пребывание в данном балканском государстве. Из них 4 тысячи - это моджахеды, а остальные - дипломаты и иные лица, попросившие здесь политическое убежище. "Согласно договору между албанским правительством и США, предполагалось, что количество моджахедов, которые будут размещены в Албании, не превысит 3 тысяч человек, но очевидно, что их число значительно больше. Министерство внутренних дел отказалось предоставить такого рода сведения, сославшись на их секретность", - сообщало тиранское телевидение ReportTV.

По информации журналистов, моджахеды из Ирана прибыли в Албанию из лагерей в Ираке в 2013 году. Сейчас они дислоцируются в районе города Драч. Подчеркивается, что это не первый случай, когда по американскому требованию албанские власти соглашались принять лиц, считавшихся ранее террористами. Так, в 2006 году здесь были размещены пять мусульман уйгуров из Западного Китая, плененных армией США и содержавшихся до этого на базе в Гуантанамо.

Эксперты "Военного обозрения" подчеркивают, что "Народные моджахеды Ирана" до сих пор - эффективная сила, с которой Запад заблаговременно снял ярлык терроризма". "Решение членов ОМИН расселиться в новой стране пребывания одной общиной смутило даже албанцев. Сама твердость этого решения говорит о том, что за спинами "оминовцев" стоят мощные покровители - заокеанские, разумеется. Росчерк пера Хиллари Клинтон от 2012 года свидетельствует о том, что Белый дом что-то запланировал для "бывших" экстремистов", - резюмируют специалисты.