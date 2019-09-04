США ввели новые пошлины на китайскую продукцию. На этот раз речь идет о 15-процентном сборе за ввозимые в Америку товары из Китая общим объемом 125 миллиардов долларов. И это еще не все. Белый дом заявляет, что до конца года эта сумма увеличится вдвое.

За действиями США скрывается простая логика: некоторые лица в Вашингтоне рассматривают Китай как стратегического противника. Они считают, что стремительное развитие Китая бросает вызов американскому доминированию. В связи с этим США пытаются бороться за свою гегемонию любой ценой, в том числе и путем торговой войны, несмотря на то, что такие шаги нанесут серьезные удары по их собственным предприятиям и населению.

Все мы хорошо знаем, что в истории существовали такого рода аналогии: так, например, Британия в период "Великой депрессии" пыталась закрыть свою территорию от американских товаров. Но эти шаги не помогли им удержать лидерство.

Итак, кто же заплатит за дополнительные пошлины на китайские товары? Ответ такой же простой - сами американцы.

Почти три четверти респондентов считают, что расплачиваться за торговую войну придется гражданам и компаниям США

28 августа, когда американское правительство анонсировало новый этап введения тарифов на продукцию из КНР, руководитель "Союза свободной торговли США", в котором состоят более 160 американских коммерческих организаций, потребовал незамедлительно прекратить такую практику.

Сейчас пошлины в размере 15 процентов были введены не только на продукцию широкого потребления, как обувь или авторучки, но и на товары легкой промышленности и электроники, например часы Apple и "блютус"-гарнитуры. Это означает новую наценку на все продукты Apple китайского производства. Как отметил американский телеканал CNBC, "из-за новых тарифов компания Apple рискует потерять 500 миллионов долларов, а в конечном итоге дополнительные расходы из-за повышения пошлин лягут на плечи простых американцев".

Согласно последнему опросу, проведенному американским телеканалом CBS, почти три четверти респондентов считают, что расплачиваться за торговую войну придется гражданам и компаниям США.

Как недавно заявил Крейг Аллен , президент Американско-китайского делового совета (USCBC), организации, которая насчитывает около 220 членов, среди них Boeing, Walmart, General Motors и другие , "мы становимся свидетелями неопределенного характера тарифной политики США, а торговые трения и другие факторы оказывают негативное влияние на коммерческие перспективы американских компаний".

Что касается оценки со стороны Китая, то Пекин считает, что торговая война не сможет сильно навредить экономике КНР. Это подтверждает наглядный пример: несмотря на самый разгар торговой войны и сокращение объема прямых инвестиций во всем мире, вложения иностранных инвестиций в Китай лишь активизировались. За семь месяцев этого года сумма фактически использованных Китаем иностранных инвестиций достигла более 530 миллиардов юаней (около 74,4 миллиарда долларов), а прирост по сравнению с предыдущим периодом прошлого года составил 7,3 процента. Главная причина в том, что Китай представляет собой огромный рынок, учитывая1,4 миллиарда его населения.

В то же время американское правительство заявило, что Белый дом в настоящее время рассматривает снижение налогов на заработную плату и на увеличение рыночной стоимости капитала, а также другие меры, направленные на снижение налоговой нагрузки внутри страны. Иными словами, мы видим предвестие кризиса на финансовом рынке США. Согласно недавнему опросу, проведенному американской Национальной ассоциацией бизнес-экономистов (NABE), большинство экспертов полагают, что рецессия в американской экономике наступит в 2020 - 2022 годах.

По оценке профессора Сюй Фуци, ведущего научного сотрудника Института России, Центральной Азии и Восточной Европы Академии общественных наук КНР, введение новых пошлин неизбежно приведет к инфляционному процессу внутри США, так как федеральная резервная система уже не будет иметь возможности дальше снижать ключевую ставку. По словам эксперта, "накануне очередных президентских выборов, безусловно, в американской экономике будет рецессия. А это очень нежелательно для действующего президента, который хочет переизбраться на второй срок".

Торговая война не сможет сильно навредить китайской экономике

Профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, бывший главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфелд также недавно заявил, что американское правительство в торговой политике ведет себя непредсказуемо и оказывает чрезмерное давление, из-за чего потеряло доверие международного сообщества.

В то же время у Китая есть надежные партнеры, которые не одобряют разрушительные действия США по отношению к мировой экономике. Один из экспертов считает, что "система новых экономических отношений, которая строится Китаем, Евразийским экономическим союзом с Россией, а также сопряжение "Один пояс, один путь" с Евразийской интеграцией - это принципиально новый образец, где задача заключается в сочетании конкурентных преимуществ на основе совместных инвестиций и создание синергетического эффекта и новых возможностей для экономического роста".

По словам Сюй Фуци, "самое примечательное, что объемы импорта и экспорта Китая со странами вдоль "Пояса и пути" увеличиваются на 10,3 процента. Налицо серьезная диверсификация внешней торговли КНР, и особенно на этом фоне выделяется частный бизнес Китая, обеспечивающий уже более 42 процентов нашей внешней торговли. Это очень серьезный сдвиг".