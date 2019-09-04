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Рубрика: Общество

Со стразами на Брайле

Может ли российский инвалид стильно одеться и как это лучше сделать?
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Неделя № 197(7955)
Найти одежду для людей с инвалидностью не так-то просто. Специализированных магазинов нет, а вещи, купленные в обычном магазине, обычно приходится перешивать, на что не у всех есть лишние деньги. Можно еще попробовать заказать что-то в интернете, но по картинке не всегда поймешь, сядут ли брюки, удобно ли в них будет... Где же выход?

Доступно каждому

Несмотря на все трудности, люди с инвалидностью все-таки решают этот вопрос. Например, певица, участница шоу "Голос" Нина Веденина-Меерсон, которая последние семь лет передвигается в инвалидной коляске, покупает вещи в обычных магазинах, а потом отправляется с ними в ателье. Да, за перекрой приходится платить. Зато Нина всегда прекрасно выглядит, платья, юбки, джинсы у нее - все молодежное. "Да, это стоит усилий, причем дело не только в деньгах, - рассказывает она. - В магазинах, в частности, не везде есть примерочные. А колясочнику те же брюки непременно надо померить, они должны быть удобными. Я нашла портниху, которая перешивает мне вещи. К примеру, джинсы покупаю за 3 тысячи и 1000 рублей плачу портной".

Фото: iStock
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А вот Наталья Малько - мама семилетней Аюны с ДЦП - начала шить сама. "У нас полно одежды даже для собак, а для людей с особенностями развития нет, - рассказала она, что подвигло ее на это. - Пришлось попробовать придумать самой красивые и практичные вещи для детей с ДЦП. Ведь малыши, несмотря на свою хаотичную моторику и слабый тонус мышц, тоже хотят быть яркими. Но при этом надо помнить, что им трудно справиться с пуговицами и молниями". Талантливый предприниматель избавила детишек от всех неудобных элементов, заменив их на те, что им под силу. А для незрячих детишек она, например, сделала на одежде надписи из стразов и бусин на Брайле, а на лейблах начала указывать не только как стирать вещь, но и ее цвет, и с чем ее лучше носить. Теперь Наталья мечтает выйти на крупные бренды одежды, такие как Zara, H&M, INCITY и другие, чтобы вместе с ними разработать линейку специальной одежды.

Мода особого назначения

И все-таки было бы лучше, если бы люди с инвалидностью имели возможность прийти в любой магазин и найти там подходящую одежду, считает консультант по созданию адаптивной одежды, сооснователь проекта Bezgraniz Couture Янина Урусова. "В Германии, Канаде и США ее уже производят небольшими партиями, и ее можно купить в интернет-магазинах, - продолжает она. - С 2014 года тренд подхватили и крупные марки, выпуская отдельные предметы и целые коллекции одежды. Из мировых брендов модную адаптивную одежду выпускают Tommy Hilfiger, Nike, M&S, Asos, IzAdaptive". С точки зрения модной индустрии это перспективный рынок с огромным спросом, но ограниченным предложением. По официальной статистике, в каждой четвертой российской семье есть люди с инвалидностью. Всего же в стране более 12 миллионов инвалидов. Каждый человек может попасть в аварию и оказаться в инвалидной коляске, но это вовсе не значит, что после этого он утратит желание одеваться модно. "Физическое состояние человека, например, необходимость пользования инвалидной коляской, в жизни не должно ничего менять, кроме способа передвижения в пространстве", - уверена Янина Урусова.

Качество жизни

Будет несправедливым считать, что в России моды для инвалидов нет. Ведь именно в Москве в 2014 году впервые в мире на Неделе высокой моды (Mercedes-Benz Fashion Week Russia) показали функциональную одежду для людей с особенностями тела, созданную в рамках проекта Bezgraniz Couture. Коллекция имела большой успех, потому что оказалась не просто удобной, но и современной. После московского показа люди с инвалидностью стали обязательными участниками недель мод по всему миру.

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Дальше - больше, как раз в эти дни отечественный бренд одежды Nelka презентует линейку одежды для женщин, пользующихся инвалидными колясками. Его полупальто, пальто, куртки-косухи, платья-водолазки и накидки-палантины можно заказать в интернете. Представитель бренда Яна Казакова говорит, что стоимость изделий не отличается от обычной коллекции: "Поскольку большая часть людей с инвалидностью относятся к социально незащищенной категории россиян, брендом разработана гибкая система акций и подарочных сертификатов для семей и друзей, которые получат возможность поддержать своих любимых женщин в желании быть комфортно и стильно одетыми". В частности, шерстяное полупальто можно заказать в интернете за 12-15 тысяч, куртку-косуху - за 13 тысяч, а модные кроссовки на липучке и молнии за 4 тысячи рублей.

Коллекцией уже заинтересовалась Елена Волохова, которая чудом выжила в страшной аварии, потеряв ногу и руку, но это не мешает ей уверенно ходить по мировым подиумам, участвуя в показах одежды для инвалидов. "Я большая модница, спортивный стиль не по мне, но шпильки на протез не наденешь, так что хожу в кроссовках. Вещи нахожу в обычных магазинах, стараюсь подобрать что-то свободное и с простыми застежками, которые можно одолеть одной рукой, - делится она. - Жаль, что у нас нет большого выбора одежды, хотя мы не сидим дома, работаем и живем активной жизнью и хотим быть также модными".

Общество Ежедневник Стиль жизни РГ-Фото
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