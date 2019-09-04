Как с российской банковской карточки снять деньги в Беларуси

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Как с российской банковской карточки снять деньги в Беларуси?

"Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как мне в Витебске получить деньги по карте Maestro, имея личный кабинет в Сбербанке России? Если деньги снять нельзя, то какую карту надо оформить в Витебске, чтобы не ехать для снятия денег в Россию? Лида Галкина".

В Беларуси получить деньги с российской карты Maestro Сбербанка России можно в банкоматах и офисах кредитных организаций. Как нам пояснили в Сбербанке России, через банкомат по данной карте можно снять в день не более 50 тысяч российских рублей. На снятие денег в офисах банков ограничений нет.

За выдачу денежных средств через банкоматы, которые принадлежат дочерним структурным подразделениям Сбербанка России, комиссия не взимается. К вашему сведению: в Беларуси дочерняя финансовая компания Сбербанка России - БПС-Сбербанк.

Плата за снятие средств в других кредитных организациях составляет 1 процент, но не менее 150 российских рублей. Обратите внимание, что банкоматы в стране выдают в основном местную валюту, реже - доллары США и евро. Получить российские рубли в устройствах самообслуживания не получится. Кстати, на банкомате должен присутствовать логотип карты. Вообще для расчетов актуально использовать пластиковые карты международных платежных систем VISA и MasterCard, при снятии денег конвертация в местную валюту происходит автоматически.

Если таких банкоматов не окажется поблизости, то деньги можно снять в кассах отделений банка. При обращении в другие банки при выдаче наличных через кассу Сбербанк России взимает с владельца пластиковой карты 1 процент, но не менее 150 российских рублей.

Правила

Какие промтовары можно вернуть в течение 14 дней в Беларуси?

"В дом, где проживает моя мама-пенсионерка, приехали представители компании с презентацией своей продукции. В итоге пожилая женщина приобрела матрас за 2000 белорусских рублей. Это баснословная сумма для белорусского пенсионера с пенсией 380 рублей. Можно ли вернуть покупку продавцу? Мария Максимова, Смоленск".

Законом Беларуси "О защите прав потребителей" от 9 января 2002 года N 90-З предусмотрено, что потребитель вправе предъявить требования о расторжении договора в двух случаях: при реализации ему товара ненадлежащего качества (статья 20 Закона), а также в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом. Товар надлежащего качества можно возвратить или обменять его на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом (статья 28 Закона).