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04.09.2019 17:06
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайские компании работают устойчиво

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", недавно был опубликован рейтинг Toп-500 крупнейших китайских предприятий 2019 года. По сравнению с прошлым годом масштабы деятельности компаний, включенных в рейтинг сейчас, увеличились и продолжают двигаться вверх по производственной цепочке, их международное влияние усиливается. В нынешней сложной экономической ситуации китайские компании выдерживают давление и показывают блестящие результаты. Они демонстрируют абсолютную устойчивость китайской экономики.
Несмотря на сложную геополитическую обстановку, китайская экономика держится на плаву. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Несмотря на сложную геополитическую обстановку, китайская экономика держится на плаву. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Несмотря на сложную геополитическую обстановку, китайская экономика держится на плаву. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Крупнейшие компании Китая принимали участие в разработке более 1900 международных стандартов - на 350 больше, чем в 2018 году. Этот показатель демонстрирует рост второй год подряд. В списке Fortune Global-500 2019 года количество китайских компаний впервые превысило число американских. В документальном фильме "Американская фабрика", который пользуется большой популярностью в последнее время, рассказывается история китайских стекольных фирм, которые открывают фабрики в Соединенных Штатах, создают рабочие места и помогают улучшить жизнь местного населения. Это демонстрирует только то, что китайские компании делают все больший вклад в развитие мира.

Сейчас растет торговый протекционизм и унилатерализм, а экономическая глобализация сталкивается с противодействием. Причина, по которой китайские предприятия могут двигаться назад, заключается в мерах и политике Китая, проводимых для дальнейшего углубления реформ и открытости. Ряд политических мер, таких как сокращение налогов и сборов, осуществление более стабильной денежно-кредитной политики, дальнейшее улучшение деловой среды и поощрение предприятий к осуществлению технологических инноваций, привнесли уверенность и дали мотивацию к развитию предприятий.

Наряду с этим, достигнутые результаты неотделимы от усилий китайских производителей по содействию стратегии развития благодаря инновациям и постоянному ускорению процесса трансформации и модернизации производственной отрасли. Можно сказать, что стремление к реализации стратегии инновационного развития поможет китайским предприятиям стать более уверенными в себе и противостоять вызовам.

Успешное развитие китайских предприятий свидетельствует о стабильности китайской экономики. С января по июль этого года прямые иностранные инвестиции в Китае выросли на 7,3 процента в годовом выражении. Отмечен рост вопреки преобладающим тенденциям. Сейчас число американских предприятий, подавших заявки на участие во 2-й Китайской международной выставке импортных товаров, которая пройдет в ноябре в Шанхае, выросло по сравнению с показателем прошлого года. Их выставочная площадь также увеличилась. Все это свидетельствует о доверии иностранных инвесторов к китайской экономике.

За 40 лет проведения в стране политики реформ и открытости китайские предприятия продвигались вперед уверенной поступью вопреки множеству преград. Несмотря на то, что в настоящее время внешняя обстановка становится все более неопределенной, китайские предприятия будут по-прежнему выполнять свои обязательства и стремиться к дальнейшему развитию.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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