Китайско-российское сотрудничество в области СМИ вступает в новую эпоху

Делегат от Медиакорпорации Китая Лю Сяолун отметил, что китайско-российский медиафорум стал важной платформой взаимодействия СМИ двух стран. Массмедиа работают во благо китайско-российских отношений, соответствуют тенденциям сотрудничества международных СМИ в области цифровых технологий, непрерывно укрепляют основу и ищут новые пути взаимодействия. Все это существенно помогает при обмене информацией, общении граждан двух стран и укреплении взаимопонимания между народами.

Начальник секретариата агентства Синьхуа Гун Сисян отметил, что в июне этого года на торжественном собрании, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, лидеры двух стран решили развивать китайско-российские всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху. Если брать во внимание будущую интеллектуализацию СМИ, то инновационный путь сотрудничества - единственно верный, это необходимый выбор. Китайские и российские СМИ, шагая рука об руку, прилагают усилия для того, чтобы увеличить влияние СМИ, распространять информацию более эффективно, помогать общению между народами.

Генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица отметил, что сейчас очень часто возникают инциденты, когда западные СМИ искажают факты и очерняют имидж России и Китая. В сложной международной обстановке наши СМИ должны укрепить координацию, активно высказывать объективное и справедливое мнение в целях усиления права голоса на международной арене.

Генеральный директор телеканала Russia Today Алексей Николов заявил, что эпоха цифровых медиа способствует революционному преобразованию в сфере новостного вещания. СМИ Китая и России должны учиться друг у друга, непрерывно расширять сферы сотрудничества и повышать его уровень.