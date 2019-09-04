Китайско-российское сотрудничество в области СМИ вступает в новую эпоху

Новости

Geely привезла в Россию еще одну новинку 15:00
В Совфеде ответили на сомнения Болгарии в освободительной роли СССР 14:58
Стал известен гонорар Нурмагомедова за поединок с Порье 14:55
Шуфутинский вспомнил, как прогуливал с Пугачевой философию 14:51
Путин указал главе "Аэрофлота" на рост цен на авиабилеты 14:37
В Петербурге на домах появились списки погибших в блокаду 14:37
В Архангельске из-за сообщения о бомбе эвакуировали техникум 14:36
Путин поручил подготовить программу поддержки Сахалина 14:35
Названа стоимость самых дешевых квартир в домах под снос в Москве 14:34
К 80-летию ВДНХ в столичном метро начал курсировать тематический поезд 14:33
Названы дата и место похорон актрисы Зинаиды Славиной 14:26
Euro NCAP показал краш-тесты семи новинок на видео 14:22
Tele2 предложил пользователям протестировать 5G 14:20
Видео: врач у Малышевой объяснил, что случилось с Алибасовым 14:13
На месте падения Су-25УБ на Ставрополье нашли "черные ящики" 14:03
Минск: На парламентских выборах в миссию от СНГ войдут 400 наблюдателей 13:59
В Волгограде умер один из девяти пострадавших в аварии с минивэном 13:57
Названы самые комфортные города для жизни 13:47
Путин назвал "придурками" считающих Дальний Восток балластом 13:43
Футболистка умерла во время тренировки по смешанным единоборствам 13:43
Скрывающийся за рубежом экс-прокурор Прикамья оправдан по амнистии 13:42
По факту гибели в Турции ребенка из России возбудили дело 13:36
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске 13:33
Жительницу Ульяновска посадили на 8,5 лет за убийство "целительницы" 13:28
В центре Петербурга появится парк "Тучков буян" 13:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 13:39
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайско-российское сотрудничество в области СМИ вступает в новую эпоху

Во Владивостоке 3 сентября открылся V форум СМИ Китая и России. Главная тема мероприятия, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", - развитие традиционных и новых медиа в условиях цифровой экономики. В форуме приняли участие более 100 специалистов профильных организаций и СМИ двух стран. Представители из Китая и России полагают, что сейчас китайско-российское сотрудничество в области СМИ вступает в новую эпоху.
В форуме СМИ России и Китая приняли участие более 100 специалистов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая В форуме СМИ России и Китая приняли участие более 100 специалистов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В форуме СМИ России и Китая приняли участие более 100 специалистов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Делегат от Медиакорпорации Китая Лю Сяолун отметил, что китайско-российский медиафорум стал важной платформой взаимодействия СМИ двух стран. Массмедиа работают во благо китайско-российских отношений, соответствуют тенденциям сотрудничества международных СМИ в области цифровых технологий, непрерывно укрепляют основу и ищут новые пути взаимодействия. Все это существенно помогает при обмене информацией, общении граждан двух стран и укреплении взаимопонимания между народами.

Начальник секретариата агентства Синьхуа Гун Сисян отметил, что в июне этого года на торжественном собрании, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, лидеры двух стран решили развивать китайско-российские всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху. Если брать во внимание будущую интеллектуализацию СМИ, то инновационный путь сотрудничества - единственно верный, это необходимый выбор. Китайские и российские СМИ, шагая рука об руку, прилагают усилия для того, чтобы увеличить влияние СМИ, распространять информацию более эффективно, помогать общению между народами.

Генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица отметил, что сейчас очень часто возникают инциденты, когда западные СМИ искажают факты и очерняют имидж России и Китая. В сложной международной обстановке наши СМИ должны укрепить координацию, активно высказывать объективное и справедливое мнение в целях усиления права голоса на международной арене.

Генеральный директор телеканала Russia Today Алексей Николов заявил, что эпоха цифровых медиа способствует революционному преобразованию в сфере новостного вещания. СМИ Китая и России должны учиться друг у друга, непрерывно расширять сферы сотрудничества и повышать его уровень.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике