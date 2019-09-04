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04.09.2019 17:53
Рубрика: Экономика

Икра черная, а рынок "серый"

Китайскую икру будут отлавливать на российских прилавках
Текст: Евгений Гайва
Российские осетроводы совместно с Росрыболовством, Россельхознадзором, Роспотребнадзором и Роскачеством начнут в этом году мониторинг черной и красной икры на прилавках магазинов, заявил президент Союза осетроводов Александр Новиков. Отлавливать собираются китайский продукт, который реализуется под видом российского.
В Астрахани появился памятник черной икре. С секретом. В крышке - копилка для пожертвований. Фото: Максим Коротченко. В Астрахани появился памятник черной икре. С секретом. В крышке - копилка для пожертвований. Фото: Максим Коротченко.
В Астрахани появился памятник черной икре. С секретом. В крышке - копилка для пожертвований. Фото: Максим Коротченко.

Результаты проверок будут публиковать в интернете. Отечественные рыбоводческие хозяйства не против китайской икры, но пусть она и маркируется как китайская, пояснил Новиков, выступая на Всероссийской научно-практической конференции "Российское осетроводство".

Росрыболовство: Ветеринарные правила аквакультуры введут в ближайшее время

"Большая часть надписей на банках с черной икрой в Астрахани - это индивидуальные предприниматели, которые сами не выращивают рыбу, а только перефасовывают импортное сырье", - отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Хорошо, если это легальная продукция, но бывает и контрабанда. При этом китайские предприятия международные инспекции к себе на предприятия не пускают, так что гарантий качества продукта нет, добавил Соколов.

Китай стремительно наращивает производство черной икры и уже вышел на первое место в мире, оттеснив Россию. В 2018 году только на экспорт из КНР отправили 200 тонн черной икры.

Что мешает российским осетроводам увеличивать свою долю на рынке? Прирост производства есть, но небольшой, в прошлом году рынок получил 53 тонны черной икры.

Прежде всего есть проблема со сбытом: многие зарубежные рынки закрыты под предлогом необходимости соблюдения ветеринарных норм. А в России ветеринарные правила для аквакультуры отсутствуют. Правда, намечаются подвижки. "Сейчас ветеринарные правила в высокой степени готовности, рассчитываем, что в ближайшее время их внесут на регистрацию в минюст", - пояснил "РГ" Василий Соколов.
Глава Росрыболовства рассказал о ценах на рыбу и икру

На внутреннем рынке спрос на черную икру падает из-за стагнации доходов россиян. При этом издержки осетроводов растут потому, что корма сплошь импортные и покупаются за валюту.Можно было бы продавать также мясо осетра, спрос есть. Тем более что стоит осетр дешевле ледяной рыбы, говорит Новиков. "Конкуренция минимальная", - подбадривает он осетроводов.

Но те пока рассматривают мясо осетровых как побочный продукт, икра рентабельнее. Хозяйства в основном малые, потому вкладывать деньги в расширение производства не могут. Осетровые растут несколько лет и вложенные средства оборачиваются гораздо медленнее.

Чтобы поддержать производство национального продуктового бренда, Рыболовство настаивает на введении компенсаций капитальных затрат рыбоводческим хозяйствам, то есть затрат на строительство рыбных ферм. "Считаем, что минимум государство должно субсидировать 25 процентов затрат, предлагали и больше", - сказал Соколов. Рассматривают и другие меры поддержки.

Сами осетроводы для развития отрасли планируют создать мобильные цеха для переработки икры, которыми смогут воспользоваться малые хозяйства., но для создания цеха требуются дополнительные вложения, говорит Новиков.

"Думаю, что нам нужно пойти по такому пути. И предложить такие цеха тем, кто хочет построить свой бизнес не на выращивании, а на переработке", - сказал он.

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