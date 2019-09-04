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04.09.2019 19:02
Рубрика: Власть

Климов: Выборы в МГД стали предлогом для попыток дестабилизации извне

Текст: Галина Мисливская

Западные страны использовали выборы в Мосгордуму как предлог для расшатывания ситуации в России, считают в комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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В среду рабочая группа комиссии провела заседание, посвященное вмешательству извне в российские выборы.

"Зарубежные оппоненты пытались - в период июля-августа - максимально использовать выборы в Московскую городскую думу в качестве повода для организации и проведения целого ряда протестных мероприятий, включая незаконные, с целью дискредитации руководства РФ, в том числе перед иностранной аудиторией, а также для попыток дестабилизации политической ситуации в российской столице", - сказал председатель комиссии, сенатор Андрей Климов.

Он считает, что эти действия находятся в русле западной, а точнее - американской политики в отношении РФ. Суть этой политики сформулирована в принятом два года назад законе, где Россия открыто названа противником, которого надо сдерживать всеми силами, заявил Климов.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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По мнению сенаторов, интерес собственно к выборам у протестующих стал быстро угасать, в связи с чем организаторы протестов сместили акценты "с выборной тематики на так называемую правозащитную", о чем свидетельствуют многочисленные публикации в западных СМИ.

По словам Андрея Климова, комиссия располагает конкретными фактами, но обсудит их уже после Единого дня голосования, чтобы сейчас не влиять на ход избирательной кампании. "Потому что могут быть задействованы фамилии людей, которые являются кандидатами, а мы строго соблюдаем российские законы", - сказал Климов.

В заключении была выражена надежда, что в Москве, как и в других российских регионах, выборы пройдут организованно, в строгом соответствии с законодательством, а их результаты будут отражать реальную позицию граждан РФ.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Единый день голосования 8 сентября 2019 года Митинги и шествия
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