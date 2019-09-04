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04.09.2019 17:44
Рубрика: В мире

Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске

Текст: Юрий Сизов

Встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит 4 сентября в белорусской столице, сообщают местные порталы, на фоне продолжающихся обстрелов в Донбассе и отсутствия зримого прогресса в вопросе обмена пленными. Перед этим, уточнил источник в МИД РБ, на который ссылается БЕЛТА, состоялись переговоры рабочих групп.

Единственным положительным сдвигом за прошедшие с момента предыдущей встречи две недели, констатируют эксперты, стало начало работ по восстановлению моста на линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская.

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Правда, по оценке специального представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика, о котором сообщал "СОЮЗ", нынешнее перемирие, по сравнению с объявленными ранее, стало самым действенным. "Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии", - подчеркнул спецпредставитель и призвал полностью соблюдать эти договоренности, "особенно ввиду начала нового учебного года".

Однако в последние дни августа ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вновь обострилась, отмечают наблюдатели. Как известно, 29 августа во время боестолкновения под Горловкой с боевиками украинского формирования "Азов" трое военнослужащих ДНР погибли, еще пять получили ранения, трое были взяты в плен. В этой связи представители ДНР обратились к ОБСЕ с просьбой оказать содействие в их возвращении, а также проинспектировать их статус и состояние. Была достигнута и договоренность вернуться к этому вопросу 4 сентября на заседании в Минске, информирует ТАСС.

Представители республик Донбасса продолжают надеяться, что на заседании контактной группы в Минске удастся наконец продвинуться в вопросе обмена пленными. "Мы возлагаем большие надежды на то, что украинская сторона сможет дать полную раскладку, на каком этапе у них находится процессуальная очистка пленных, - заявила на днях уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова. - Три встречи назад Киев попросил восемь недель на этот процесс, и время подходит к концу". По ее словам, если удастся выдержать согласованный график, то такой обмен можно было бы провести уже в конце сентября текущего года.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами, как известно, между Украиной и республиками Донбасса прошел почти два года назад. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен, но с тех пор он не проводился.

Нынешнее заседание контактной группы, констатируют аналитики, проходит после того, как в столице ФРГ в понедельник прошла встреча помощников глав "нормандской четверки". После прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского Киев с новой силой стал настаивать на скорейшем проведении саммита лидеров России, Украины, Германии и Франции. Однако, как подтвердил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конкретной даты саммита "нормандской четверки" пока не называлось.

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