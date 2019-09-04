В ближайшие выходные в Монце пройдет очередной этап чемпионата мира в гонках "Формулы-1" - Гран-при Италии.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего этапа, а также рассказал, почему гонки в этой стране он относит в особую категорию.

"Прошлый гоночный уик-энд в Спа получился очень тяжелым для автоспорта, выделю воскресную гонку, в которой у нас многое получилось, поднявшись с последнего ряда решетки в очковую зону. Гран-при Италии - домашняя гонка для нашей команды, для меня она тоже имеет важное значение, потому что я прожил в Италии большую часть своей жизни. Я провел здесь все свои юношеские годы, ходил в школу, гонялся в местной картинговой команде.

В прошлом у меня никогда не было высоких результатов в Монце в "Формуле-1", но я много выигрывал там, находясь в младших категориях. После прошлой недели в Бельгии, я думаю, у нас есть все возможности для борьбы за более высокие места. В предстоящей гонке многое определит грамотная тактика и умение распределять силы на длительных прямых, потому что здесь и так мало поворотов, а каждый из них имеет решающее значение", - приводит слова Квята официальный сайт команды.

Стоит напомнить, что российский гонщик после 13 этапов чемпионата мира расположился на восьмом месте в зачете пилотов, имея в активе 33 очка.

Ну а лидером чемпионата в "королевских гонках" остается британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Он опережает своего напарника Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена из "Ред Булла", которые занимают второе и третье места в зачете соответственно.