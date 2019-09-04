Новости

Российские туристы в Болонье поймали уличного вора 20:32
Депутаты Британии приступают ко второму чтению закона об отсрочке Brexit 20:21
В Беларуси указом президента создается Авиационная инспекция 20:20
Сайдик доволен итогами очередного заседаний ТКГ в Минске 19:46
Путин одобрил новый планшет лесничего 19:43
Песков оценил ситуацию с поставками С-400 в Индию 19:39
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города 19:33
Климов: Выборы в МГД стали предлогом для попыток дестабилизации извне 19:02
Ученые выяснили, что скрывается под поверхностью Луны 18:52
Презентация стенда Беларуси состоялась на ММКЯ 18:45
Депутаты Госдумы не поедут в Германию на встречу с Deutsche Welle 18:38
СК показал видео, как мать оставляет на улице младенца в пакете 18:38
Хабиб отменил открытую тренировку перед поединком с Порье 18:35
СМИ сообщили о размере зарплаты Зеленского 18:25
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма 18:22
Путин открыл новый терминал аэропорта в Хабаровске 18:19
Суд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве 18:17
Чак-чак, рыбалка, баня: Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане 18:14
Новый Renault Duster для России будет отличаться от европейского 18:11
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с трупом 18:05
Первой премьерой сезона в Театре Табакова станет спектакль "Ревизор" 17:59
Одну из первых отпечатанных на Руси книг теперь можно увидеть в электронном виде 17:54
Путин рассказал Моди про медведей 17:53
Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске 17:44
Путин показал Моди два вертолета 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 20:14
Рубрика: Спорт

Решил ускориться

Квят очень ждет старта Гран-при Италии
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
В ближайшие выходные в Монце пройдет очередной этап чемпионата мира в гонках "Формулы-1" - Гран-при Италии.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего этапа, а также рассказал, почему гонки в этой стране он относит в особую категорию.

"Прошлый гоночный уик-энд в Спа получился очень тяжелым для автоспорта, выделю воскресную гонку, в которой у нас многое получилось, поднявшись с последнего ряда решетки в очковую зону. Гран-при Италии - домашняя гонка для нашей команды, для меня она тоже имеет важное значение, потому что я прожил в Италии большую часть своей жизни. Я провел здесь все свои юношеские годы, ходил в школу, гонялся в местной картинговой команде.
Стал известен гонорар Нурмагомедова за поединок с Порье

В прошлом у меня никогда не было высоких результатов в Монце в "Формуле-1", но я много выигрывал там, находясь в младших категориях. После прошлой недели в Бельгии, я думаю, у нас есть все возможности для борьбы за более высокие места. В предстоящей гонке многое определит грамотная тактика и умение распределять силы на длительных прямых, потому что здесь и так мало поворотов, а каждый из них имеет решающее значение", - приводит слова Квята официальный сайт команды.

Стоит напомнить, что российский гонщик после 13 этапов чемпионата мира расположился на восьмом месте в зачете пилотов, имея в активе 33 очка.

Ну а лидером чемпионата в "королевских гонках" остается британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Он опережает своего напарника Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена из "Ред Булла", которые занимают второе и третье места в зачете соответственно.

Спорт Формула-1
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма
В Италии сформировано новое правительство
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может