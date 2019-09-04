Лукашенко: О планах в экономике и сотрудничестве с Россией

Вопросы развития сотрудничества в рамках Союзного государства и планы экономического развития Беларуси были включены 4 сентября в повестку совещания у Александра Лукашенко по актуальным вопросам развития экономики, передает его пресс-служба.

Президент навал "актуальным" вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках союзной интеграции. "И этот вопрос мы должны сегодня обсудить. Надо четко спланировать на будущее, по каким направлениям, как мы будем развиваться, и определиться", - подчеркнул он.

Глава государства акцентировал в очередной раз внимание правительства и на необходимости поиска новых рынков для экспорта отечественной продукции. "Это главнейшая задача - диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже продукции. Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно", - вынужден был констатировать Лукашенко. Никто не скрывает, дал понять президент, что "Россия - это основной рынок реализации нашей продукции. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны, прежде всего, он углеводородного сырья".

Несмотря на то, что сейчас глава РБ, по его словам, в основном следит за ситуацией в сельском хозяйстве, тем не менее он не упускает из вида и другие сегменты экономики. "Выполнение планов по всем направлениям - главная задача правительства. Мы с вами спланировали, я утвердил эти плановые задания с вашей подачи, и выполнить мы их обязаны. Это задача не только каждого чиновника, но и каждого гражданина Беларуси", - резюмировал президент страны.