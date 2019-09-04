Мадуро анонсировал масштабные военные учения на границе с Колумбией

В период с 10 по 28 сентября в Венесуэле на границе с Колумбией пройдут масштабные военные учения. Об этом во вторник заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро, выступая перед преподавателями и кадетами военной академии.

По его словам, стратегическому командованию армии и приграничным военным подразделениям приказано "объявить оранжевый уровень угрозы перед лицом агрессии Колумбии по отношению к Венесуэле", - цитирует Мадуро РИА Новости. Отмечается, что решение о мобилизации принято на основании анализа данных о событиях на границе с Колумбией.

Учения "Суверенитет и мир" охватят всю западную границу страны. Мадуро приказал привести в готовность всю систему вооружений и оперативно развернуть все вооруженные силы. По словам президента Венесуэлы, военная активность необходима для того, чтобы его страна "сохранила безопасность, мир и спокойствие".

Ранее власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле, пишет ТАСС.