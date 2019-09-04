Закон Республики Марий Эл от 02 сентября 2019 года № 33-З "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл на 2020 год"

Принят Государственным Собранием Республики Марий Эл 29 августа 2019 года

Настоящий Закон в пределах полномочий Республики Марий Эл устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл на 2020 год в размере 8 380 рубля.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев

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