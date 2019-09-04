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04.09.2019 16:07
Рубрика: Власть

Медведев: ЕАЭС будет устранять барьеры, мешающие созданию рынков

Текст: Владимир Кузьмин
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) будет последовательно устранять барьеры, мешающие созданию единых рынков между странами-участницами, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС глава российского правительств обсудил в среду с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном. Встречаться им приходится регулярно - в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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"Мы договорились встречаться четыре раза в год, достаточно часто, и выдерживаем эту договоренность, поскольку вопросы копятся, - напомнил Медведев. - Коллегия их готовит к нашему рассмотрению, мы встречаемся, их обсуждаем. Поэтому, думаю, что такой темп нужно сохранить и на будущее".

Благодаря коллегии, считает премьер-министр, в ЕАЭС налажена спокойная продуктивная работа. "Когда какие-то рутинные вещи не попадают на рассмотрение Совета глав правительств, а уж тем более Совета глав государств, но в то же время выносятся действительно важнейшие вопросы. Вы где-то у себя и какие-то конфликты гасите, и разрешаете споры, которые возникают", - заявил премьер.

А главное, что идет работа над актуальными для евразийской пятерки вопросами. Например, реализация цифровой повестки. С разной скоростью, но страны союза постепенно внедряют "цифру" в свои экономики. "Нам нужно делать это все согласованно, в таком режиме, когда мы разговариваем во всех смыслах на одном языке", - уверен Медведев.

Фото: eurasiancommission.org
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Странам также важно находить общий язык для совершенствования нормативной базы ЕАЭС, в том числе снятию барьеров для создания единого рынка товаров и услуг. "Каждый раз та или иная страна этот вопрос выносит, - заметил председатель правительства. - Поскольку этих барьеров много, даже книга специальная была создана. Но мы все-таки последовательно при активном участии коллегии работаем над их устранением".

Медведев высоко оценил деятельность Саркисяна на занимаемом посту, однако он сам считает, что повышение эффективности работы Евразийской экономической комиссии имеет сегодня первостепенное значение. "Эти систематические встречи, безусловно, дали серьезный толчок в решении всех назревших вопросов, а также, конечно, позволяют нам нащупать, реально увидеть те перспективные направления, где мы можем совместно добиться новых успехов", - считает глава коллегии ЕЭК.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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