Минфин в сентябре сократит валютные интервенции

Объем плановых покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила в сентябре составит 187,1 млрд рублей, сообщает Минфин.

Таким образом, ежедневно (с 6 сентября по 4 октября) Банк России будет закупать для Минфина валюту на 8,9 млрд рублей. По сравнению с предыдущими месяцами объем плановых покупок сокращен (в августе он составлял 246,2 миллиарда рублей, в июле 231 млрд) из-за падения цен на нефть и сокращения экспортной выручки. Это ослабит давление на рубль со стороны бюджетного правила.

Помимо плановых операций, Банк России ежедневно приобретает валюту еще на сумму около 2,8 млрд рублей в рамках "докупок", компенсирующих выпавший в августе-декабре прошлого года объем (когда на покупки действовал мораторий). Следовательно, общий объем валютных интервенций в сентябре может составлять около 11,7 млрд рублей в день.