Минприроды назвало города с самым грязным воздухом

Минприроды России назвало города с самым грязным воздухом. Все они оказались в азиатской части страны. Главная причина загрязнения - бензопирен, который попадает в атмосферу во время отопительного сезона, следует из проекта доклада "Об охране окружающей среды в 2018 году".

В список самых грязных городов входят Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

Практически те же самые города были и в прошлогоднем докладе минприроды, то есть ситуация в самых экологически неблагополучных городах почти не меняется.

Больше всего бензопирена выбрасывается в воздух "благодаря" сжиганию твердого топлива, угля. Делают свой вклад в "плохую" атмосферу взвешенные вещества, что особенно актуально для девяти городов из списка.

Это формальдегид (от этого страдают пять городов), диоксид азота (четыре города), приземный озон и взвешенные частицы РМ10 (по три города).

В общей сложности в 22 самых грязных городах станы проживают 5,1 миллиона человек.

Как пояснил "Российской газете" руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников, проблема с воздухом в сибирских городах связана и с деятельностью человека, и с природно-климатическими особенностями.

Основные загрязнители в азиатской части страны - ТЭЦ, которые вырабатывают энергию в основном за счет сжигания угля, и предприятия цветной металлургии.

Ситуация значительно улучшилась бы, если бы на предприятиях теплоэлектрогенерации произошло максимальное замещение угля газом (который, кстати, добывается в Сибири), как это случилось в Европейской части страны. "Даже в Москве нет сейчас таких выбросов в атмосферу", - продолжает эксперт. Для перевода ТЭЦ на газ у России точно есть все необходимые ресурсы.

А как же другие северные страны - Швеция, Норвегия, Исландия? Там же воздух чистый! Отвечая на этот вопрос, Алексей Книжников сказал, что в Швеции в основном электричество вырабатывается с помощью гидроэнергетики либо ветровой и солнечной энергетики.

Исландия прекратила использовать уголь 30-40 лет назад. Там основные источники энергии те же, что и в Швеции. Да и в Китае, где над крупными городами стоит смог, начали отказываться от выработки энергии при помощи угля, констатирует эксперт.

Конечно, уменьшение угольной добычи может привести, например, к сокращению кадров этой отрасли, но на карту поставлено здоровье населения городов. "По такому показателю, как смертность из-за загрязнения воздуха, Россия находится на втором месте в мире", - добавил Алексей Книжников.