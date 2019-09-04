Минстрой утвердил стоимость квадратного метра на четвертый квартал

Министерство строительства и ЖКХ рассчитало среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на четвертый квартал 2019 года. Проект приказа с перечнем цен опубликован для общественного обсуждения.

Этот показатель используется для расчета размера субсидий из федерального жилья на покупку жилья для детей-сирот, инвалидов, военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов. В список льготных категорий также входят молодые, малообеспеченные и многодетные семьи, чернобыльцы и жители Крайнего Севера, прожившие там не менее 15 лет. "Здесь государство берет на себя функцию строительства и приобретения жилого фонда", - пояснил эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин.

Продолжающееся снижение процентных ставок по ипотеке рискует обернуться ростом цен на квартиры

Средняя рыночная цена за квадратный метр вычисляется на основе среднерыночных цен на первичном и вторичном рынках, а также средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра.

В 33 регионах квадратный метр подорожал. Например, в Москве - с 99,4 тысячи до 105 тысяч рублей, в Татарстане - с 50,2 тысячи до 53 тысяч. Сильнее всего рост заметен на Дальнем Востоке: там подорожание произошло во всех регионах.

"Сегодня цены на первичном рынке растут с опережением нормативов Минстроя. Ситуация связана с переходом отрасли на проектное финансирование. В среднем к концу года удорожание может составить 7-10 процентов, так как часть затрат на обслуживание кредитов девелоперы будут перекладывать на покупателя", - отметил член генсовета "Деловой России" Владимир Прохоров.

105 тысяч рублей, по расчетам Минстроя, стоит в среднем квадратный метр в Москве. А по данным риелторов - 176 тысяч

Есть еще ряд других факторов, влияющих на подорожание. Во-первых, сейчас один банк за другим снижает ставки по ипотеке: это может привести к повышению спроса, который, в свою очередь, способен спровоцировать рост цен. Во-вторых, нестабильность рубля и рост себестоимости стройматериалов тоже могут подтолкнуть цены вверх, говорят в компании ИНКОМ-Недвижимость.

"На данный момент реальные цены на 77 процентов выше утвержденной средней стоимости квадратного метра жилья в Москве. В третьем квартале 2019 года они составили порядка 176 тысяч рублей за квадратный метр", - сказал Валерий Кочетков, заместитель директора департамента новостроек ИНКОМ-Недвижимость.

