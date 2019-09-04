Минстрой утвердил стоимость квадратного метра на четвертый квартал

Этот показатель используется для расчета размера субсидий из федерального жилья на покупку жилья для детей-сирот, инвалидов, военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов. В список льготных категорий также входят молодые, малообеспеченные и многодетные семьи, чернобыльцы и жители Крайнего Севера, прожившие там не менее 15 лет. "Здесь государство берет на себя функцию строительства и приобретения жилого фонда", - пояснил эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин.
Средняя рыночная цена за квадратный метр вычисляется на основе среднерыночных цен на первичном и вторичном рынках, а также средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра.
В 33 регионах квадратный метр подорожал. Например, в Москве - с 99,4 тысячи до 105 тысяч рублей, в Татарстане - с 50,2 тысячи до 53 тысяч. Сильнее всего рост заметен на Дальнем Востоке: там подорожание произошло во всех регионах.
"Сегодня цены на первичном рынке растут с опережением нормативов Минстроя. Ситуация связана с переходом отрасли на проектное финансирование. В среднем к концу года удорожание может составить 7-10 процентов, так как часть затрат на обслуживание кредитов девелоперы будут перекладывать на покупателя", - отметил член генсовета "Деловой России" Владимир Прохоров.
Есть еще ряд других факторов, влияющих на подорожание. Во-первых, сейчас один банк за другим снижает ставки по ипотеке: это может привести к повышению спроса, который, в свою очередь, способен спровоцировать рост цен. Во-вторых, нестабильность рубля и рост себестоимости стройматериалов тоже могут подтолкнуть цены вверх, говорят в компании ИНКОМ-Недвижимость.
"На данный момент реальные цены на 77 процентов выше утвержденной средней стоимости квадратного метра жилья в Москве. В третьем квартале 2019 года они составили порядка 176 тысяч рублей за квадратный метр", - сказал Валерий Кочетков, заместитель директора департамента новостроек ИНКОМ-Недвижимость.