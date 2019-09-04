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04.09.2019 13:02
Рубрика: В мире

Монеты в честь томоса не пользуются спросом на Украине

Текст: Петр Лихоманов

Национальный банк Украины (НБУ) отменил аукцион по продаже памятных монет, посвященных получению украинскими раскольниками автокефалии от Константинопольского патриархата, скандально известного томоса. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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"Аукцион по продаже памятных монет "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" (далее - аукцион), запланированный на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактный дом УМВБ" 29 августа 2019 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие от участников. Напоминаем, что следующий аукцион состоится 5 сентября 2019 года с продажи памятных монет "Орлан-белохвост" из нейзильбера в сувенирной упаковке", - говорится на сайте регулятора.

На аукцион выставлялись золотые монеты из золота в футляре номиналом 100, из серебра в футляре номиналом 50 и 20 гривен, из нейзильбера в сувенирной упаковке номиналом 5 гривен. Один лот состоял из четырех монет - по одной каждого вида. Всего было 25 таких лотов. Начальная цена устанавливалась на уровне розничных цен НБУ, рекомендованный шаг аукциона был две тысячи гривен. Однако желающих получить нумизматическую редкость не нашлось.

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Вероятно, отсутствие интереса к монете связано в том числе и с провалом проекта создания так называемой ПЦУ, православной церкви Украины, которая спустя полгода после получения томоса раскололась, погрязла в скандалах и интригах и до сих пор не признана ни одной из поместных православных церквей.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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