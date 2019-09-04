Закон Республики Мордовия от 02 сентября 2019 года № 60-З "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Мордовия на 2020 год"

Принят Государственным Собранием 26 августа 2019 года

Статья 1

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 ноября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Мордовия на 2020 год в размере 8 522 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков

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