Орешкин предложил снизить цену банкротства физлиц

Россияне стали жить дольше, за банкротство будут платить меньше, а о том, чтобы пятница стала выходным днем, могут только мечтать, - первый день Восточного экономического форума, несмотря на название, оказался богат не на экономические, а на социальные новости. По традиции главные известия прозвучали в кулуарах, а не на рабочих сессиях.

Говорить о четырехдневной рабочей неделе пока рано, вернулся к главной дискуссии минувшего лета министр экономического развития Максим Орешкин. "Все эти обсуждения нужно вести только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие. Два этих показателя откроют возможность для реальной дискуссии о более короткой рабочей неделе и ряде других историй, связанных со взаимоотношениями работников и работодателей в той ситуации, когда зарплаты высокие и производительность высокая", - заявил Орешкин РИА Новости на полях ВЭФ.

Первый показатель вырастет лишь при увеличении второго. По мнению министра, это возможно лишь при коренном изменении самой структуры рынка труда и подхода к профессиям. "Людям надо будет тратить больше времени на переобучение и на получение новых навыков. Поэтому в структуре времени, которое тратится на работу и переобучение, доля времени на обучение будет возрастать... Сокращение рабочей недели должно частично замещаться увеличением того времени, которое человек тратит на образование в течение всей своей жизни", - полагает глава минэкономразвития. То есть работать будем меньше при условии, что учиться будем больше.

По словам главы минтруда Максима Топилина, переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе, а не в ближайшие годы. Он напомнил, что ни одна страна еще перешла на четыре дня. Впрочем, первые опыты в этом направлении возможны в рамках партнерства на готовых к этому предприятиях.

Минэкономразвития предлагает снизить стоимость процедуры банкротства физлиц до 10 тысяч рублей, сейчас она оценивается примерно в 200 тысяч рублей, указал Орешкин. Для многих должников это запредельная сумма. Кроме того, по словам замглавы минэкономразвития Ильи Торосова, ведомство рассматривает идею выкупа физлицами собственного долга у банков с дисконтом. Правда, до ее реализации еще далеко, речи о подготовке законопроекта не идет, министерство обсуждает, как помочь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, и в то же время обезопаситься от мошенников.

Сейчас процедура банкротства обходится физлицам в 200 тысяч рублей, Орешкин хочет снизить ее стоимость до 10 тысяч

Пока экономическое ведомство решает, как оградить россиян от непосильной долговой ноши, минздрав уже разработал законопроект, который оградит их от биологических рисков. По словам замглавы минздрава Сергея Краевого, законопроект о биологической безопасности внесен в правительство и будет рассмотрен на осенней сессии Госдумы. "Наше предложение - создать единую сеть мониторинга с целью раннего выявления биологических рисков и недопущения развития биологических угроз", - сказал он.

Тем временем продолжительность жизни женщин в РФ выросла до 78,5 года, у мужчин - до 68,5 года. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, чтобы люди жили дольше, нужно заниматься профилактикой заболеваний.