Надо ли покупать продукты без "химии"

Следуя мировому тренду, многие белорусские фермеры пробуют делать бизнес на органическом земледелии и производстве экологически чистой продукции. Пока, правда, покупатель массово не откликается на такое предложение, особенно в провинции. Ведь овощи, молоко с сыром и домашние колбаски без "химии" стоят в разы дороже магазинных. А вы готовы переплачивать за "натуральность" продуктов?

Реализовать экопродукцию сложно еще и потому, что не каждый знает, что это такое. Фото: Константин Завражин/РГ

Елена Григорьева, зооинженер, Пермь:

- Если литр молока станет стоить дороже ста рублей, я подумаю, брать его или нет. А колбасы за несколько тысяч за килограмм мне уж точно не надо! Я зооинженер и знаю, что никакой скот сейчас не выращивают без подкормки, а любым сельскохозяйственным растениям обязательно вносят удобрения. И фермеры не исключение.

Мария Степашкина, мама троих детей, Самара:

- Я стараюсь кормить семью экологически чистыми продуктами. Летом покупаю овощи и фрукты только у местных дачников. А вот зимой с этим большие проблемы, поскольку в супермаркетах экологически чистой продукции почти нет, привозные овощи выглядят как пластмассовые. Хорошо хоть есть молочные продукты и сыры из Беларуси, они всем у нас нравятся.

Любовь Леконцева, окулист, Пермский край:

- Переплачивать за продукты мне не хочется. Ведь эти "экологически чистые" молоко и мясо не на Луне получают, а воздух и вода сейчас везде одинаковые. Думаю, это просто рекламный ход.

Сергей Сорочайкин, предприниматель,Тольятти:

- Я согласен платить за экологически чистые продукты только в том случае, если система госконтроля будет гарантировать мне их качество.

Мария Нестерова, пенсионерка, Краснодарский край:

- Раньше моя семья держала несколько свиней, пару коров, несколько десятков кур и гусей. Все было домашнее - и яйца, и молоко, и творог, и сало, и говядина. И люди питались хорошими продуктами, меньше болели. А теперь что? Купишь в супермаркете молоко, нальешь его в кастрюлю - так оно два дня не скисает. Разве ж это настоящее молоко?! Конечно, хочется, чтобы все продукты у нас на столах были хорошие. Но я не понимаю, почему за это нужно платить дороже?