Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека

Масштабное исследование с участием более 450 тысяч человек показало, что люди, употребляющие два стакана газировки и более ежедневно, имеют более высокий риск преждевременной смерти от разных заболеваний по сравнению с теми, кто позволяет себе стакан напитка реже, чем раз в месяц.

Сообщается, что данные были собраны среди представителей десяти стран Европы в течение 19 лет. На первом этапе исследования у людей не было зафиксировано рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

- Наши данные свидетельствуют о том, что высокий уровень сахара в крови, вызванный в том числе определенными напитками, может вызвать воспаление кишечника, изменив кишечную микробиоту и повысив восприимчивость к кишечным инфекциям. Отсюда и высокая восприимчивость к болезням пищеварения, - отметила доцент кафедры медицины Университета Эмори в Атланте доктор Шарон Хореш Бергквист.

Как передает CNN, другая работа ученых, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только одного маленького стаканчика сладкого напитка в день (примерно трети обычной банки с газировкой) в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.

Любителям сладких напитков исследовали посоветовали пить воду с добавлением кусочков фруктов - апельсина, лимона, клубники или арбуза.