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Текст:   Сергей Жуков 
14:34 04.09.2019

Названа стоимость самых дешевых квартир в домах под снос в Москве

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Квартиры в домах, включенных в программу реновации, можно найти за 4,3 - 25 млн рублей. Однако основные предложения на рынке жилья сосредоточены в районе 5-8 млн рублей, сообщили в компании "МИЭЛЬ".

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По словам риелторов, цены на квартиры в столичных домах под снос в основном зависят от района города, сроков сноса и общего состояния дома. Самое дешевое жилье можно отыскать в Царицыне - в пешей доступности от станции метро "Кантемировская". "Однушка" площадью 33 "квадрата" в пятиэтажном панельном доме обойдется в 4,3 млн рублей.

Самая же дорогой вариант в доме реновации - в Мещанском районе Москвы. За четырехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров хозяева просят 25 млн рублей. В ней - раздельный санузел и изолированные комнаты. В кирпичном доме, который расположен недалеко от станций метро "Сухаревская" и "Проспект Мира", сделан капремонт.

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