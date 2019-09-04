Названы самые комфортные города для жизни

Самым комфортным для проживания городом мира стала столица Австрии Вена. Второй год подряд она возглавляет рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist - Economist Intelligence Unit (EIU). Об этом сообщает телеканал CNN.

Всего в рейтинге участвовали 140 городов мира. На второй позиции оказался австралийский Мельбурн, который был лидером два года назад, а на третьей - также австралийский Сидней. В десятку лучших также вошли такие города, как Осака (Япония), Калгари, Ванкувер, Торонто (Канада), Токио (Япония), Копенгаген (Дания), Аделаида (Австралия).

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура.

Москва заняла 68-е место и стала лидером в пятерке городов, которые за год продемонстрировали наибольшее улучшение своих показателей в рейтинге.