Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России готовит официальное обращение с просьбой отменить разъяснение, по которому чиновники могут не декларировать свою криптовалюту.

Такое разъяснение появилось в прошлом году в официальных рекомендациях министерства труда о том, как чиновникам декларировать свои доходы и имущество. Как пояснили тогда в ведомстве, криптовалюты никак не регулируются законами, поэтому надо сначала установить их правовой статус, а потом уже можно ставить вопрос о том, включать или нет их в декларации.

Но правовая ситуация меняется. В Госдуме находится на рассмотрении законопроект "О цифровых финансовых активах". Под такими активами подразумеваются некие электронные штуки (если говорить совсем простым языком), которые не являются деньгами, но позволяют расплачиваться. Есть криптовалюты, есть токены и т.п. А в начале этого года пленум Верховного суда России утвердил разъяснения, которые не позволяют использовать криптовалюту для отмывания преступных доходов.

Поэтому, по мнению комиссии московского отделения АЮР, надо отменить и разъяснение, освобождающее чиновников от обязанности декларировать криптовалюту, иначе создается лазейка для коррупции. Поскольку рекомендации о порядке заполнения декларации обновляются ежегодно, повод изменить правила будет. Обращение готовится по итогам "круглого стола" по теме расследования преступлений в цифровой среде.

Председатель комиссии московского отделения АЮР Александр Журавлев отметил, что важно четко прописать понятия цифрового и виртуального актива, определить правовую природу токенов и криптовалют, чтобы на практике не возникало разночтений.