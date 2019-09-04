Определился состав двух групп на втором этапе баскетбольного ЧМ-2019

По итогам очередного игрового дня на чемпионате мира по баскетболу в Китае стал полностью ясен состав двух из четырех групп на втором этапе турнира с изначальным положением команд.

Напомним, согласно формату турнира, на втором этапе продолжат 16 команд: по две лучших из каждой из восьми групп первого раунда. Теперь они будут разбиты на четыре новых группы.

В квартет под литерой "I" вошли две лучшие команды из группы "А", Польша и Венесуэла, а также из группы "В" - Аргентина и Россия. Согласно регламенту турнира, на втором этапе будут учитываться все результаты предыдущего раунда. Таким образом, Польша и Аргентина, уже одержавшие по три победы на турнире, будут иметь преимущество над россиянами и венесуэльцами, у которых по две виктории и одному поражению.

Группу "J" сформировали команды из групп "С" и "D": Испания с Пуэрто-Рико и Сербия с Италией. Испанцы и сербы входят во второй раунд с тремя победами, у Италии и Пуэрто-Рико уже есть по поражению.

Кроме того, уже известен состав группы "L": в нее вошли Франция и Доминиканская Республика из квартета "G", а также Литва с Австралией из группы "H". У всех перечисленных команд пока по две победы после двух игр. Но этим сборным еще предстоит провести матчи на первом групповом раунде.

Наконец, состав группы "K" станет ясен завтра. От группы "Е" в нее уже попали США, а вторую вакансию разыграют турки с Чехией. От группы "F" - Бразилия. Судьбу второй путевки решат Греция и Новая Зеландия.