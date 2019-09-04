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04.09.2019 13:03
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл призвал не устраивать показуху, а реально помогать людям

Текст: Елена Новоселова

"Мы должны работать не на публику и не на пиар, а реально помогать людям, которые страдают", - сказал патриарх Кирилл, открывая заседание Высшего Церковного совета, который будет посвящен социальному служения церкви.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Предстоятель подчеркнул, что социальная активность церкви сегодня растет. Но общество относится к этому не всегда адекватно.

"Сознание людей очень прагматично, поэтому нам иногда задают вопрос: "Ну а какая польза от церкви?" Поэтому социальная деятельность епархий является "визитной карточкой" в глазах светского и в значительной степени невоцерковленного общества", - считает патриарх. Святейший уверен, что церковная социальная работа должна удовлетворять самым высоким стандартам и ориентироваться "не на красивую отчетность, не на показуху, а на подлинные результаты, которые можно проверить и оценить".

Патриарх привел примеры безупречного служения, которое высоко оценивается со стороны общества и государства. Это "известный всем "Ангар спасения" и "Автобус милосердия" - первые в нашей стране инициативы подобного рода" и детские хосписы в Санкт-Петербурге и Домодедово, организованные отцом Александром Ткаченко.

Не менее важны прозрачность и публичность социально-благотворительной работы церкви. "Люди сегодня готовы жертвовать и помогать. Но для того, чтобы привлекать средства, в том числе и для благотворительной работы, нужно, чтобы сам факт сбора средств церковной организации был гарантией жертвователю в том, что они достигнут результата", - заявил глава РПЦ. По его мнению, удовлетворение этим требованиям разрушают ложные стереотипы, которые бытуют в определенных кругах, где "постоянно критикуют церковь, по делу и без дела" и используют все возможности, чтобы "обвинять нас в алчности, безразличии к страданиям людей".

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Еще один вектор, куда следует развиваться церковной благотворительности, это массовость. "Социальная работа церкви не должна быть элитарной, не должна быть привязана исключительно к церковно-бюрократической структуре. Нужно как можно активней привлекать к церковным проектам общественные организации и местных жителей", - поделился своими размышлениями Святейший и призвал единомышленников подробнее и полнее освещать социальные проекты церкви в СМИ, "через организацию марафонов, флешмобов, тематических интернет акций, которые способны вовлечь в социальное служение как можно больше людей".

Общество Религия Патриарх Кирилл
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