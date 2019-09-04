В редакции "Российской газеты" прошла презентация новой книги главы Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председателя Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сопредседателя Ассоциации юристов России, доктора юридических наук, профессора Павла Крашенинникова "Заповеди советского права: очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939-1961".

Она охватывает отрезок жизни, вобравший в себя три периода: предчувствие и годы Великой Отечественной войны, восстановление страны после фашистского нашествия и период после смерти "вождя народов", с разоблачением "культа личности" и отказом от массовых репрессий, вплоть до выноса тела Сталина из Мавзолея на Красной площади.

Фактически книга - это и рассказ о том, что довелось пережить поколениям советских людей в наиболее противоречивый период отечественной истории

Книга основана на исторически выверенных фактах и правовых документах, что само по себе интересно и познавательно. Но фактически это и рассказ о том, что довелось пережить поколениям советских людей в наиболее противоречивый, героический и трагический период отечественной истории.

Некоторые из приведенных документов практически впервые становятся доступны массовому читателю.

- Очередное творение Павла Владимировича заслуживает высочайшей оценки, - сказал на презентации книги известный адвокат Генри Резник. - В последнее время написано много работ об этом периоде. Но они либо идеологизированы, когда в угоду своей позиции и своим пристрастиям автор отбирает те или иные факты, накручивает их один на другой, и получается искаженное видение процессов, которые происходили в стране. А эта книжка высвечивает суть без какого-либо идеологического искажения и совершенно живым, интересным языком описывает период, в котором вроде и я жил, но читаю и вижу, как это все познавательно и значимо, особенно для молодых поколений.

Я считаю вас подвижником, Павел Владимирович. Как юрист, историк, я бы сказал, в хорошем смысле патриот, я озабочен тем, чтобы не наступать на те же грабли и понимать, какие опасности исходят для прав человека от всесильного государства, когда оно ставит перед собой утопические, неисполнимые задачи. Уверен, книжка с увлечением будет прочитана.

Общественный деятель, журналист и историк Николай Сванидзе отметил в своем выступлении, что Павел Владимирович нашел свой стиль, в котором сочетается глубина анализа и увлекательность письма. - На мой взгляд, - сказал он, - точкой отсчета для автора является его четкая морально-этическая позиция, которая не меняется в зависимости от времени, которое он анализирует. Менялось право, конституции, законы. Но позиция Павла Владимировича - это гуманизм. Это очень важно и для юриста, и для историка. Сейчас у нас совершенно другая цивилизация, она городская. Но ушла деревня, с ее правом, ее трагедией раскулачивания и следствием войны, потому что армия в основном состояла из деревенских мужиков, деревня погибла. И говорить о праве колхозном, деревенском, на мой взгляд, это и дань памяти тому, что составляло часть нас. Это очень важно.

- Я хочу обратиться к правоведам, к тем, кто является преподавателями, читает лекции, объясняет, что такое сегодняшнее право, откуда оно, - сказал экс-сенатор, доктор юридических наук Алексей Клишин. - Это очень трудная мыслительная операция, представить себе, что мы являемся наследниками российского права до 1917 года, и потом мы развиваем современное право. А вот 80 лет куда девать? Я предлагаю, все-таки согласиться, что лучшие конструкции, стандарты, нормы и идеи советских правоведов, они в книге все перечислены - все-таки это не идеи англосаксонской или континентальной системы, как нам предлагали в 90-е годы. Мы используем наши собственные традиции в правовой и юридической работе.

В заключение встречи главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин вручил Павлу Крашенинникову диплом "Золотая страница "Российской газеты".