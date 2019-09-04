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Рубрика: В мире

Пентагон урезал финансирование своих программ ради строительства стены

Фото: U.S. Customs and Border Protection via AP Фото: U.S. Customs and Border Protection via AP
Фото: U.S. Customs and Border Protection via AP

Глава Пентагона Марк Эспер официально одобрил перераспределение финансирования 127 программ, чтобы выделить 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Такую информацию распространил телеканал CBS, ссылаясь на источники в министерстве обороны США.

Фото: AP Photo/Salvador Gonzalez
МИД Мексики сообщил о сокращении числа мигрантов у границ США

Будут урезаны расходы на строительство за рубежом, что позволит получить часть требуемой суммы. Вторую половину удастся выделить за счет сокращения финансирования проектов на территории США. Высвобожденных средств хватит, чтобы построить около 175 миль заграждений, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Пентагон уже выделял 2,5 миллиарда долларов на стену, что было оспорено в судах. Однако это разбирательство завершилось решением верховного суда, разрешившего использовать средства оборонного бюджета на строительство заграждения.

Стена на границе США и Мексики - это одно из основных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Предполагается, что заграждение поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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